Alumnes, educadors i empresaris treballen els projectes de Tàndem

Els alumnes que participen en el projecte Tàndem FP, impulsat per Actua, i els professors del Centre de Formació Professional d’Aixovall estan ultimant els tres projectes d’innovació que estan elaborant per a Perfumeria Júlia, que es presentaran públicament el 30 de maig. A la sessió de treball d’ahir van rebre una classe magistral per millorar els seus coneixements, que es va centrar en com potenciar la marca del seu producte. A més, van rebre consell de diversos mentors empresarials, com el director de FEDA, Albert Moles, i la líder del clúster ACTInn, Vanesa Arroyo, que hi van participar activament.

Els onze alumnes que prenen part en aquesta primera prova pilot de Tàndem FP estan distribuïts en tres grups, coordinats per cinc professors del centre d’FP d’Aixovall. L’objectiu és respondre al repte plantejat per Perfumeria Júlia, que els ha demanat poder millorar els coneixements dels seus clients per millorar les experiències als seus establiments. Els estudiants han proposat la creació d’una app amb geolocalització per estudiar les reaccions dels clients dins les botigues, una pantalla interactiva i un espai d’experiències per conèixer les seves prioritats i demandes.

En la jornada també hi van participar la directora d’Actua, Imma Jiménez; la directora del departament d’Inspecció i Avaluació Educativa, Marie Pagès, i el director del departament de Formació Professional, Quim Torredà. Dimarts que ve es presentaran els projectes al Centre d’FP d’Aixovall i un jurat s’encarregarà de triar el millor.

Alumnes de segon curs del diploma d’ensenyament professional participen en aquesta experiència pilot impulsada per Actua. Els estudiants desenvolupen les seves idees acompanyats per professors i professionals de l’empresa escollida, Perfumeria Júlia, per proposar solucions innovadores que responguin als reptes de negoci que planteja l’empresa. Totes les parts en surten beneficiades, perquè Tàndem no només potencia les competències transversals de l’FP a través de projectes reals d’innovació, i contribueix així a augmentar l’ocupabilitat dels estudiants, sinó que també fomenta la permeabilitat de les empreses al talent creatiu que existeix als centres d’FP d’Andorra, segons un comunicat d’Actua.