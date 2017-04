Andorra cau al rànquing de llibertat de premsa de nou

L’informe de Reporters sense Fronteres situa Andorra en la posició 35 dels 180 països que figuren en el rànquing mundial de llibertat de premsa. Això, però, significa que ha perdut dos llocs respecte al balanç final fet el 2016 i tres respecte al del 2015, i el que és pitjor és que està molt enrere del cinquè lloc que ocupava el 2014. Espanya supera el Principat per primer cop en aquest rànquing i se situa en la posició 29, mentre que el veí del nord encara figura al darrere, a la posició 39.

Des de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) lamenten aquest retrocés. Segons el president, Marc Segalés, aquest informe destaca “l’excessiva dependència dels poders polítics i econòmics, la dependència dels accionistes dels mitjans de comunicació, i torna a assenyalar la dificultat per accedir a la informació del sector bancari”.

L’informe elaborat per Reporters sense Fronteres també destaca com a punts negres la falta de textos legals de protecció de la llibertat d’informació, incloent-hi el secret professional del periodista. En aquest aspecte, el president de l’APCA explica que realment el Principat té una mancança de legislació específica. “Només hi ha la llei de creació d’RNA i la de la protecció al dret de l’honor i de la imatge i del dret de rèplica, però no es garanteix el secret professional del periodista perquè no hi ha cap llei específica”, va dir Segalés.

En aquest aspecte l’APCA reclama un marc legal que “reguli el sector periodístic d’alguna manera per garantir el dret dels ciutadans a la informació i també el dels periodistes, així com altres aspectes relacionats amb la professió”, va dir el president del col·lectiu.