Arxivada la querella pel volum que recopila trenta documents del ‘cas BPA’

La Batllia ha arxivat la querella interposada per l’administració pública de Banca Privada d’Andorra (BPA) contra el Grup Cierco per l’edició, el març de l’any passat, d’un recull documental que evidenciava tots els passos i controls efectuats pel banc abans de la seva intervenció i avalava el funcionament de l’entitat, segons va informar ahir el Grup Cierco en un comunicat.

Segons s’assegura en la nota, amb la querella presentada el maig de l’any passat, l’administració andorrana pretenia atacar la llibertat d’informació i comunicació emparant-se amb una suposada revelació de secrets empresarials. Tanmateix, en un aute notificat recentment, la batlle Canòlic Mingorance conclou que “no pot considerar-se que els fets suposats en la denúncia siguin constitutius d’il·lícit penal, per la qual cosa escau l’arxiu del procediment”.

Així mateix, des del Grup Cierco, molt crític amb la forma d’actuar en aquest cas dels administradors de BPA i també amb la fiscalia i la seva intenció de “criminalitzar qualsevol acció que té a veure amb el Grup Cierco”, s’assegura que la querella criminal interposada per un presumpte delicte de fuga d’informació i revelació de secrets empresarials va ser un pas més del Govern d’Andorra i les institucions que participen en la gestió de la crisi oberta amb el Notice del FinCEN d’“intentar ocultar qualsevol informació clara i transparent sobre l’assumpte”.

En la recopilació que va motivar la querella contra el Grup Cierco s’hi pot trobar des auditories que avalen l’operativa del banc fins a comunicats tècnics de la unitat andorrana de prevenció del blanqueig de capitals (UIFAnd) als quals es pot accedir al seu portal web o cartes que el mateix Govern va fer públiques a través de la premsa del país.