Camp assegura que Andorra no està massificada turísticament

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir una conferència d’Ana Báez, experta en gestió i riscos del turisme en espais naturals, que va reflexionar sobre la necessitat de planificar per evitar que els turistes malmetin el medi, així com sobre la importància d’invertir en serveis i infraestructura per assegurar la qualitat de la visita i, en conseqüència, de fer pagar per accedir als espais protegits. El ministre de Turisme, Francesc Camp, va assegurar que aquí no es pot parlar de massificació turística, i “sortosament no hem arribat al punt de pensar a fer pagar per accedir a determinats llocs naturals”. En el mateix sentit, la directora de la comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simon, va indicar que aquest espai és molt lluny del seu límit de capacitat.