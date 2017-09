Camp diu que el 20% dels turistes del juliol venen pel Cirque du Soleil

El ministre de Turisme, Francesc Camp, continua apostant per l’espectacle del Cirque du Soleil i va assegurar ahir que els dos estius vinents, fins al final de la legislatura, tindrem Cirque. Més espectadors i més retorn econòmic; en definitiva, “un plus per al país”. Això sí, reconeix que “el concepte està esgotat” i per això estudien un canvi de format, que presentaran en les setmanes entrants. Camp reafirma que Scalada aporta més visitants i assenyala que el 20% dels turistes que rep Andorra al juliol venen pel Cirque.

Andorra Turisme va fer balanç ahir del cinquè espectacle de Scalada del mes de juliol passat. Un balanç farcit de xifres, de les quals destaquen com a positives l’impacte econòmic, que va xifrar en 21.369.154 euros (gairebé un milió més que l’any passat), segons els càlculs de la despesa que fan els visitants, o 20 milions d’euros nets si se’n resta els 2,5 milions que costa. A més hi ha el nombre d’espectadors, que es calcula que són més de 107.000, que superen la xifra de l’any passat.

Però també destaca una nota negativa o que experimenta una davallada, i és la valoració global de la nota que posen els espectadors a la funció. El canvi d’ubicació de l’escenari, sense cap element de decoració com en les edicions anteriors, no ha agradat al públic i la nota global de l’espectacle ha passat d’un 8,8 a un 8,6. En aquest sentit Camp va explicar que el públic, “com que ve molt sovint, té una visió global de tots els espectacles i té més punts de comparació”. “L’element més negatiu és que, com que l’espectacle és al mig del recinte i no hi ha un escenari amb decoració, la puntuació ha estat pitjor. No és greu però ho hem de comunicar al Cirque du Soleil per tenir-ho en compte per a l’any que ve”, va afegir.

Val a dir que la meitat dels espectadors són repetidors i Camp destaca la fidelització del públic. “Un de cada dos repeteix, i això és positiu perquè ens assegura un coixí cada any de gent que ve a Andorra sense haver de fer un esforç de captació de turistes”, va remarcar el ministre.

CÀLCUL DEL RETORN

L’impacte econòmic net de 20 milions d’euros representa, segons el ministre, que “per cada euro invertit n’hi ha nou de retorn”. A la pregunta de com es calcula el retorn, el ministre va respondre: “Sumem tot el que creiem que aporta al país per la despesa dels visitants que venen a veure l’espectacle, pel cost que té o la despesa que nosaltres fem en les empreses del país per dur al terme l’espectacle, com el muntatge de les graderies o el servei de seguretat. Tot això ho paguem i contribuïm a les empreses del país perquè guanyin més aquell mes. El Cirque du Soleil també contracta, per exemple, alguna modista per fer retocs al vestuari, i finalment hi ha l’impacte als mitjans.”

CANVI DE FORMAT

Quant al canvi de format que es vol fer per a la propera edició de Scalada, el ministre va dir que és una cosa que encara estudien i que passa per canviar el tema i fugir d’un argument central basat en alguna cosa d’Andorra. Cinc anys de Scalada “era el màxim i vam prendre la decisió de canviar el format perquè s’ha vist un cert esgotament del concepte i ara el que toca és buscar alguna cosa diferent, que no és evident perquè al final serà Cirque du Soleil i són acrobàcies, però es vol crear una història diferent”, va explicar Camp.

Segons el ministre, centrar el tema en alguna cosa d’Andorra és una acció que ja s’ha “esgotat” i s’ha de buscar històries noves. “Ells [els del Cirque] tenen la història artística del que fan arreu de tot el món i nosaltres tenim la visió de país. Sabem el que pot agradar més a la gent que ve a Andorra. Espero tenir-ho tancat en les properes setmanes, però sí que és un repte”, va comentar Camp.

El ministre també va recordar que el contracte serà ara per dos anys, per acabar la legislatura. “El proper Govern haurà de decidir què vol fer amb tot això”, va dir.