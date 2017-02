Centenars de joves donen la benvinguda als 'youtubers', 'StaXx' i 'ByAbeel'

El Saló del Videojoc i Internet ha viscut aquest dissabte a la tarda un dels moments més esperats per als centenars de joves que s'han apropat a la Sala del Prat del Roure. L'arribada dels 'youtubers' espanyols 'StaXx' i 'ByAbeel' al recinte ha provocat una gran expectació entre els nens i nenes, que han aprofitat per fer-se fotos amb els seus ídols. "No ens esperàvem que vingués tanta gent" afirmava Frank Garnes, més conegut a Youtube com a 'StaXx'. Per la seva banda, Abel Guerra, més conegut com a "ByAbeel" ha destacat que "la veritat és que em fa molta il·lusió perquè hi ha gent molt petita per aquí i això és bon senyal"

Un any més la presència de 'youtubers' al Saló del Videojoc i Internet organitzat per Andorra Telecom ha generat una gran expectació entre els joves. En aquesta ocasió, centenars d'infants no ha volgut perdre l'oportunitat aquest dissabte a la tarda de conèixer a dos dels seus ídols, 'StaXx' i 'ByAbeel', dos creadors de contingut a la plataforma digital de vídeos, que han estat durant dues hores fent-se fotografies i signant autògrafs als centenars d'infants que s'han apropat al recinte del Prat del Roure.

4.607.489 subscriptors al seu canal principal i 6.007.598 subscriptors al canal secundari, més de 3.500 vídeos en total i milions de reproduccions, aquests són els números d'un dels 'youtubers' més populars d'Espanya, Frank Garnes, més conegut a la xarxa com 'StaXx'. "No ens esperàvem que vingués tanta gent a veure'ns, però estem molt contents", amb aquestes paraules Garnes agraïa la forta afluència de petits i grans per conèixer-lo. El 'youtuber' també ha destacat que "estic sorprès amb la quantitat de nois i noies que han vingut al Saló". Pel que fa a la repercussió dels seus vídeos, Garnes admet que "t'hi acostumes o t'hi acostumes, no tens una altra opció, però mai m'imaginava que una cosa així pogués arribar a passar". Els seus inicis van anar lligats amb la competició professional del videojoc 'Call of Duty' i amb el temps va decidir pujar contingut a Youtube relacionat amb la competició, tot i això Garnes reconeix que "vaig conèixer a un altre noi que també ho feia i de mica en mica vaig anar creixent fins ara".

Per la seva banda, Abel Guerra, més conegut com a 'ByAbeel' també va viure els seus inicis amb la competició professional juntament amb 'StaXx', tot i que no va ser fins passat un temps, quan va decidir pujar vídeos a Youtube "vaig conèixer a Fran en una LAN i d'aquí va començar tot". En l'actualitat, Guerra compta amb 926.574 subscriptors i més de 2.600 vídeos pujats a la plataforma digital, unes xifres que també l'han portat a ser un dels 'youtubers' més populars d'Espanya. "La veritat hi ha una acollida brutal i no para d'arribar gent estic molt content", segons ha explicat Guerra. 'ByAbeel' també ha destacat l'alta participació en tornejos de gent petita, ja que "això parla molt bé del país perquè això crea escola". A més, Guerra també ha explicat que "Jo sóc més petit que Frank o altres companys, però la veritat els nois sempre et sorprenen i quan venen els nois sempre estan contents i això m'agrada molt".

El Saló del Videojoc i Internet tancarà les seves portes aquest diumenge al vespre, tot i això, a la tarda arribarà el torn dels 'youtubers', 'Grefg' i 'Torete'.