Cinc nous exemplars de trencalòs volen pel Pirineu gràcies al PACT-Andorra

El Govern i l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) han signat aquest dimarts al matí la renovació del conveni relatiu al Pla d’Actuacions per la Conservació del Trencalòs a Andorra (PACT-Andorra). Aquesta nova signatura permet allargar la col·laboració fins al 2019, moment en què el PACT-Andorra complirà vint anys. Durant aquests anys, el projecte ha aconseguit assentar al Principat una parella nidificant de trencalòs que ha criat cinc nous joves ocells carronyaires que ja volen per les altures del Pirineu. A més, com a novetats destacades que s’han dut a terme al llarg d’aquests anys, el coordinador del PACT-Andorra, Àngel Bonada, ha explicat que des del 2011 s’ha instal·lat una càmera rotatòria que permet monitoritzar els nius que la parella nidificant ha creat a Andorra per “esbrinar els motius pels quals les cries moren abans de fer-se adults, no només a Andorra sinó també arreu dels Pirineus”.

Bonada també ha destacat que la instal·lació del Punt d’Alimentació Suplementària (PAS) està servint perquè l’espècie, que està en perill d’extinció, pugui créixer amb més facilitat. Com a repte de cara al futur, que s’han d’impulsar els propers dos anys de conveni, hi ha l’actualització l’Estratègia Nacional per a la Conservació del Trencalòs a Andorra que es va dissenyar al l’inici de la primera signatura del conveni. El Govern farà una aportació econòmica de 12.900 euros anuals, als quals cal afegir el recursos humans que proporciona l’administració.

Arribar al punt de la renovació de l’estratègia vol dir que durant els anys passats s’han desenvolupat moltes actuacions al voltant de l’au carronyaire. El projecte ha aconseguit assentar al Principat, des del 2002, una parella nidificant de trencalòs, que al 2004 va poder certificar la primera reproducció amb èxit. Des d’aquella data, i fins a dia d’avui, la parella ha criat amb èxit quatre cries més, que ja volen per les altes muntanyes del Pirineu. “Podria semblar que no és gran cosa, però és una mitjana de reproducció molt normal per aquest tipus d’espècie”, ha ressaltat el coordinador del PACT-Andorra, Àngel Bonada.

Aquesta tecnologia, a més, permet enregistrar imatges inèdites de la cria dels nadons de trencalòs que es podrien incloure en una futura pel·lícula impulsada des del País Basc.

“El més rellevant del projecte és haver aconseguit una parella nidificant a Andorra”, ha volgut assenyalar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que també ha explicat que la monitorització amb càmeres és molt útil des del punt de vista científic. La ministra també ha volgut ressaltar que el PACT-Andorra s’emmarca dins de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat que es va aprovar a finals de l’any passat i que serveix per “visualitzar el compromís del Govern d’Andorra i el patrimoni natural del Principat.”

Àngel Bonada també ha exposat davant dels mitjans de comunicació que un altra estratègia que ha funcionat amb èxit i que s’allargarà els propers dos anys és la instal·lació del Punt d’Alimentació Suplementària (PAS), que s’activa al novembre i s’allarga fins als mesos d’estiu, en funció de l’èxit en la reproducció de la parella nidificant. Finalment, com a novetat a incorporar els propers dos anys, el coordinador del PACT-Andorra ha destacat la importància d’implementar un projecte educatiu continu a les escoles andorranes que serveixi per divulgar la feina que s’està fent per conservar el trencalòs.