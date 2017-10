Comença la recollida de la matèria orgànica prop dels grans productors

L’empresa Reciclatges FEPER comença, aquest dilluns al vespre, la recollida de la matèria orgànica generada pels vuit grans centres comercials obligats a separar aquests residus i dels productors d’hotels i restaurants que s’hi han afegit. L’empresa recollirà la matèria orgànica que els 8 centres comercials, 21 hotels i 17 restaurants participants separaran prèviament en contenidors específics. D'altra banda, en el marc del Pla nacional de residus, l’estand del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat a la 39a Fira d’Andorra la Vella s’ha centrat en el reciclatge i la prevenció de residus, i ha repartit entre els visitants més de 4.700 ampolles de vidre, per promocionar el consum d’aigua de l’aixeta.

La recollida de la matèria orgànica prop dels grans productors s’inicia aquest dilluns. El Govern informa que l’empresa Reciclatges FEPER, adjudicatària de la recollida i gestió d’aquest tipus de residus, comença, aquest dilluns al vespre, la recollida de la matèria orgànica generada pels vuit grans centres comercials obligats a separar aquests residus i dels productors d’hotels i restaurants que s’hi han afegit voluntàriament.

En el marc del Pla nacional de residus, 2017-2020, la recollida i gestió de la matèria orgànica es va adjudicar a una empresa externa, amb l’objectiu de recollir aproximadament el 10% de la matèria orgànica produïda al Principat, el que suposa unes 1.000 tones anuals. L’empresa recollirà a partir d'aquest dilluns la matèria orgànica que els 8 centres comercials, 21 hotels i 17 restaurants participants separaran prèviament en contenidors específics per a aquest residu. Així, l’exportació es farà a la planta de compostatge de Benavarre, de la Mancomunitat de l’Urgellet, situada a Bellestar, i un cop exportada la matèria a la planta de compostatge, es convertirà el residu en un compost que serà recuperat al país per utilitzar-lo en jardins.

L’objectiu d’aquest projecte és vetllar per la implantació progressiva i el compliment de la jerarquia de les opcions de gestió de residus, segons la qual cal prioritzar el reciclatge davant la valorització energètica i l’eliminació.

L’estand de la Fira d’Andorra la Vella reparteix 4.700 ampolles d'aigua

D'altra banda, en el marc, també, del Pla nacional de residus, l’estand del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat a la 39a Fira d’Andorra la Vella s’ha centrat en el reciclatge i la prevenció de residus. Així, s’han repartit entre els visitants més de 4.700 ampolles de vidre, per promocionar el consum d’aigua de l’aixeta i reduir l’ús d’envasos de plàstic.

Com cada any, a l’estand s’han recollit també telèfons mòbils vells, tauletes i carregadors, amb un total de 117 aparells. Per l’estand han passat milers de persones que han pogut llegir i conèixer els missatges a favor del reciclatge i la prevenció de residus preparats per sensibilitzar la ciutadania.