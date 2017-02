Descàrrega ‘online’ i gratuïta dels plecs dels concursos públics

Els plecs de bases dels concursos públics es poden descarregar d’internet i de forma gratuïta des d’ahir. Així, a través de les webs Tramits.ad i e-tramits.ad es podrà accedir al portal on es recolliran tots els concursos que hi ha en curs amb tota la documentació. L’accés està obert a tothom per a tots tipus de plecs de bases. El secretari d’Estat d’Administració Pública, Antoni Rodríguez, va explicar, però, que encara no es podrà fer la presentació de les ofertes a través del web perquè cal resoldre la qüestió de la fiança provisional.

Per tant, per participar en un concurs caldrà signar tota la documentació i presentar-la de forma presencial en un USB o un DVD amb signatura digital. Rodríguez va dir que de moment no hi ha previsió de cap data perquè aquest tràmit també es pugui fer per internet. En tot cas va destacar que aquest nou pas cap a l’administració electrònica evitarà desplaçaments als usuaris i, a més, podran accedir a tots els plecs de bases de forma gratuïta.

Als administrats que prefereixin recollir aquesta documentació de forma presencial, a partir d’ara se’ls facilitarà en un llapis USB. A banda, la tarifa que hauran de pagar s’unifica en 30 euros per a tot tipus de concursos. Fins avui el preu era de 30, 60, 90 o 120 euros en funció del plec de bases. Així mateix, també es concedirà la possibilitat de disposar d’aquesta documentació en suport paper. En aquest cas hi haurà una tarificació associada a cada full i no se’n podrà disposar fins al cap de 24 hores.

En els darrers exercicis es comptabilitza una mitjana de 120 concursos administratius a l’any, en què participen unes nou o deu empreses de mitjana. Això comporta uns 1.200 plecs de bases recollits a l’any.

El secretari d’Estat d’Administració Pública va acceptar que ara per ara l’únic tràmit que poden fer les empreses a través d’internet és el dipòsit de comptes. Amb tot va assenyalar que ja hi ha molts tràmits que es poden fer online i alguns no requereixen signatura electrònica. A més a més, va remarcar que el Govern està treballant per incorporar nous tràmits virtuals, un dels quals serà el certificat d’habitabilitat.