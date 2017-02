Detenen Montserrat Gil i Manel Torrentallé acusats de malversació de fons

La policia judicial ha detingut aquest matí els excònsols de Sant Julià de Lòria Montserrat Gil i Manel Torrentallé, així com l'interventor de la corporació, Josep Maria Altimir, acusats d'un delicte de malversació de capitals públics en relació al cas de les targetes black i de falsificació de document, segons les fonts consultades pel BonDia. Les detencions s'haurien produït per ordre de la Fiscalia després de 18 mesos d'investigacions també ordenades pel fiscal general. En aquests moments es troben en dependències policials prestant declaració. De fet des del moment de la detenció, a primera hora d’aquest matí, la Policia disposa de 48 hores abans de passar-los a disposició judicial. Després de prendre les declaracions, la batlle haurà de decidir si els acusats entren o no a la presó.

Recordem que el Tribunal de Comptes va alertar en el seu informe que els comptes del Comú lauredià de l'exercici 2014 que Gil i Torrentallé van pagar 10.200 euros amb targeta de crèdit sense justificar la despesa. Aleshores el tribunal va avisar que la manca de justificació podia generar responsabiltiats civils, administratives o penals