Dissabte arrenca el Carnaval amb la penjada del Carnestoltes

La tradicional penjada del Carnestoltes donarà aquest dissabte al migdia el tret de sortida a les festes de Carnaval a Encamp. L’Esbart Sant Romà oferirà la ballada i a primera hora de la tarda les activitats es traslladaran davant de Prada de Moles, amb una desfilada de carrosses i comparses. Els més petits de la parròquia podran gaudir de l’espectacle infantil Que viure, a les 17.30 hores a la sala de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural. A la sala de festes, passades les deu de la nit, el grup de versions Pasarela serà l’encarregat de dinamitzar el ball de nit, que es clourà amb una discoteca mòbil.

Els actes previstos per a diumenge, 26 de febrer, començaran de bon matí amb la tradicional despertada general pels carrers del poble. Després tindrà lloc la matança del porc a la plaça dels Arínsols. Ja a la tarda, s’iniciarà el Judici dels contrabandistes, que anirà acompanyat d’una botifarrada popular. El concurs de disfresses infantil tindrà lloc a la tarda, a la sala de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, precedit de l’espectacle infantil Set de so. L’orquestra Tercet Atlàntic’s serà la mestra de cerimònies durant el ball de tarda i la nit s’amenitzarà amb el grup Versión Imposible, a la sala de festes del complex. A més, hi haurà el concurs de disfresses d’adults.

El ball de l’Ossa, declarat festa d’interès nacional, donarà el tret de sortida a les activitats de dilluns, 27 de febrer. Així, l’aparcament del Prat de l’Areny serà l’epicentre de la festa fins que a la tarda, a la sala de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural, Un dia genial distraurà els més petits. A la nit hi haurà l’actuació del grup de versions De Noche i una disco mòbil, seguida de la tradicional confitada.

Dimarts, a les set de la tarda es despenjarà el Carnestoltes a la plaça del Consell i, a la nit, el grup de versions Band D’Festa farà ballar tothom a la sala de festes del Complex Esportiu. Finalment, dimecres, 1 de març, se celebrarà la tradicional sardinada popular a la plaça dels Arínsols a les 20.30 hores i es donarà pas a la lectura de les últimes voluntats del Carnestoltes i l’actuació del Cullerot. Per acabar, es podrà gaudir d’un espectacle de foc amb Finderlight i de la cremada del Carnestoltes.