El 2016 registra 10 accidents laborals i cinc baixes al dia

Encara no es tenen les dades de tot el 2016, però en els primers onze mesos de l’any les xifres de baixes laborals ja superen les de l’any 2015. Més baixes laborals, però també més accidents al treball en alguns sectors, com ara la construcció, les activitats immobiliàries i de lloguer i les indústries manufactureres, entre d’altres.

En xifres absolutes, de gener a novembre del 2016 es van comptabilitzar 1.665 baixes, quan l’any anterior, en tot l’exercici en van ser 1.650. Pel que fa al nombre d’accidents laborals caldrà esperar a la xifra del desembre per saber si s’han incrementat o no. Al novembre n’hi havia comptabilitzats 3.280, quan en tot el 2015 n’hi va haver 3.432. D’aquestes xifres es desprèn que l’any passat notarà un increment de nombre de baixes laborals i encara queda pendent la comparativa del nombre d’accidents. Unes xifres que es poden traduir que en els primers onze mesos de l’any passat cada dia la CASS computava gairebé 10 accidents laborals i la meitat d’aquests requerien baixa laboral. D’altra banda, la mitjana de dies de baixa laboral es manté en 48 dies. Pel que fa als accidents mortals a la feina, durant el 2015 no n’hi va haver i en els onze primers mesos de l’any passat, tampoc.

Des del sector d’empreses que avaluen riscos laborals expliquen que l’increment pot ser degut a un increment del nombre de treballadors però també remarquen la manca de sensibilització, que malgrat la llei, encara tenen les empreses. Anoten un notable increment d’inspeccions laborals per part del Govern, però consideren que cal més campanyes de conscienciació per fer una prevenció de riscos laborals a empresaris i treballadors.

Per sectors

Si mirem les xifres per sectors d’activitat creix el nombre d’accidents a la construcció. De gener a novembre de l’any passat es van comptabilitzar 550 accidents, quan durant tot l’any 2015 en van ser 548. En activitats immobiliàries i de lloguer, els accidents van ser 289 fins al novembre i durant l’any anterior en van ser 276. En el sector d’indústries manufactureres també creix el nombre d’accidents fins a 173 al novembre del 2016 quan en l’any anterior en van ser 151. Pel que fa a l’administració pública, tot i que encara no se sap com se saldarà el nombre d’accidents laborals per fer una comparativa dels dos darrers anys, el que sí que es comprova és que s’han incrementat les baixes laborals. Durant tot l’any 2015 es van comptabilitzar un total de 126 baixes laborals de funcionaris i en els primers onze mesos del 2016 hi havia registrades 140 baixes de treballadors de l’administració pública.