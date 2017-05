El 36è Aplec Coral reuneix diumenge més de 300 cantaires de quinze grups

L’Aplec Coral de la zona nord de les terres de Lleida i Andorra arriba a la seva trenta sisena edició aquest diumenge a la Massana, en el qual hi prendran part quinze corals. A les 11 hores, els participants faran una cantada a la plaça de les Fontetes (dos temes per coral) i tot seguit es desplaçaran fins a l’estació de Pal, on celebraran un dinar de germanor.

La jornada servirà perquè els més de 300 cantaires posin en comú les seves experiències. Per part d’Andorra hi prendran part la coral Casamanya d’Ordino, el Cor Internacional d’Andorra, la coral d’Escaldes Engordany, la coral Rocafort de Sant Julià, l’Orfeó Andorrà, la coral Sant Antoni de la Massana, la coral de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i la coral Sant Miquel d’Encamp. Les corals de la zona nord de les terres de Lleida presents a l’aplec seran: Carol en Musique, de la Tour de Carol, Cerdanya Canta, coral Signum, de la Seu d’Urgell, i l’Orfeó de Tremp. A més, hi ha dues corals convidades: Kuriosanköven, d’Estocolm, i la Corazonistas, de Barcelona.

Els participants faran diverses activitats i cantades a la Massana. Entre altres coses, hi haurà un dinar de germanor a l’estació de Pal. Seran tretze actuacions, ja que la coral d’Encamp i la coral Corazonistas cantaran amb la coral Sant Antoni de la Massana. El moment estel·lar de la jornada serà el gran concert que es farà a l’Auditori Nacional, a les sis de la tarda, en què actuaran conjuntament totes les corals, amb temes com 'Nabucco', el 'Cant de la senyera' o 'Rossinyol'.