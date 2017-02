El 8è Saló del Videojoc ofereix visitar un camp de refugiats

Es diu Sidra i és una nena que t’acosta a la realitat d’un camp de refugiats Za’atari a Jordània, un dels primers que es va crear després de la guerra de Síria, és a dir, ja fa sis anys. A una realitat virtual, és clar: amb unes d’aquestes ulleres podràs entrar i veure com viuen en aquests poblats prefabricats i com és l’escola per als nens i nenes que pateixen el conflicte bèl·lic. Es tracta d’una iniciativa que proposa Unicef Andorra per fer arribar el missatge de manera més directa al públic juvenil i familiar. “La veu, la història i les imatges d’aquesta nena sensibilitzaran més del que nosaltres podem explicar”, va comentar ahir la directora d’Unicef, Marta Alberch.

Aquesta realitat virtual sensibilitzadora serà una de les quatre novetats que presenta el 8è Saló del Videojoc que s’inaugura avui al migdia i que se celebrarà tot el cap de setmana fins diumenge. La presència de youtubers espanyols com StaXx, byAbeel, TheGrefg i Thetoretegg1, amb més de 15 milions de subscriptors entre tots quatre serà una altra gran novetat d’enguany, atès que “són un gran reclam a nivell internacional per posicionar el Saló fora d’Andorra”, segons va explicar la responsable de Patrocinis i RSC d’Andorra Telecom, Inés Martí. Les altres dues novetats són la col·locació d’un punt d’informació sobre el canvi de routers de fibra òptica i la implantació d’un nou canal televisiu relacionat amb els esports electrònics anomenat eSports.

Aquesta edició del Saló del Videojoc que s’inaugura avui a les 12.00 hores tindrà tres punts estratègics simultanis a diferència d’altres anys, que sempre s’ha centralitzat al Prat del Roure. Aquest any, a més d’aquesta ubicació habitual, a l’Illa Carlemany i també a la plaça Coprínceps el Saló surt al carrer “perquè també sigui un atractiu per al turista”, va explicar Martí. Andorra Telecom no s’ha proposat cap expectativa de si superar la mitjana de 6.000 o 7.000 espectadors d’edicions anteriors, sinó que vol tenir una major visibilitat amb tres punts visibles d’Escaldes i també alguns d’ells a l’exterior.

El reclam dels youtubers

La bona acceptació dels youtubers de la passada edició ha portat aquest any a apostar més fort. El duet format per StaXx, amb 4.604.360 subscriptors al seu canal primari i 6.001.300 subscriptors al canal secundari, i byAbeel amb 925.620 subscriptors, seran els primers a trepitjar el Saló, dissabte de 15.30 a 17.30 hores a la Sala del Prat del Roure. D’altra banda, el diumenge a la mateixa hora TheGrefg, amb 3.716.757 subscriptors, i Thetoretegg1, amb 734.518 subscriptors, seran els encarregats de cloure l’experiència youtuber del Saló d’enguany, després de l’èxit de l’edició anterior amb WillyRex i Vegetta777.

La inclusió d’un nou canal relacionat amb els e-sports és una altra de les novetats que s’han presentat en la prèvia del Saló del Videojoc i Internet. El pròxim 25 de febrer iniciarà les emissions el nou canal al dial 80, on actualment es troba el canal 40 Principales que deixarà d’emetre’s el 18 de febrer. Aquest nou servei no comportarà cap cost addicional per als clients de Movistar + Familiar i durant aquest any i hi haurà 25 hores de retransmissió de competicions nacionals i internacionals de l’ESL (Electronic Sports League) i més de 50 hores de prèvia.

Martí també va avançar que hi ha 250 inscrits als diferents tornejos en línia que es disputaran al Prat del Roure i uns 13 voluntaris apuntats.

Les ulleres de realitat virtual que permetran veure el documental Clouds Over Sidra al Prat del Roure seran sens dubte un dels atractius. Alberch va explicar ahir que és important que Andorra compti amb un marc legal per poder acollir els refugiats i que des de la plataforma d’ONG ja es van prestar voluntaris per ajudar l’executiu a crear aquest marc legal i també el dispositiu per acollir els refugiats. Tot i això, va reconèixer que encara esperen i que de la guerra a Síria ja en fa sis anys, va recordar.