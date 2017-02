El canvi de terminals de fibra òptica permetrà arribar als 300Mbps

L'arribada de la marca Huawei a Andorra es farà palesa mitjançant el canvi de terminals ONT (Optical Network Terminal) de fibra òptica, fins ara de la marca Aurora Networks, un fet que també permetrà que la velocitat d'accés a internet pugui arribar als 300Mbps, una xifra tres vegades superior a l'actual. Aquest serà un dels grans projectes d'Andorra Telecom d'aquest any i es preveu que a principis de març s'iniciïn els treballs per canviar els terminals de 35.000 llars, per això els tècnics de la companyia ja han rebut la formació de l'empresa xinesa sobre protocols i funcionament dels nous terminals.

Andorra Telecom engega el 2017 amb el canvi de terminals ONT (Optical Network Terminal), com un dels projectes rellevants de la companyia, atès que la substitució obligarà a renovar els terminals de 35.000 llars del país al llarg de l’any. Fruit d'aquest canvi, la velocitat d'accés a internet variarà dels 100Mbps als 300Mbps, tot i que segons han informat fonts properes a la companyia no tothom podrà assolir aquesta xifra.



L’operadora de telecomunicacions ha apostat pel major distribuidor de fibra òptica del món, l’empresa xinesa Huawei, per substituir els terminals que els clients tenen instal·lats al seu domicili. Es tracta d’una renovació tecnològica de l’actual xarxa, que té onze anys d’antiguitat i que va permetre a Andorra convertir-se en el primer país totalment connectat amb fibra òptica.

Segons han indicat fonts d'Andorra Telecom, el canvi no només suposarà una "millora de la qualitat del servei" i la "reducció d’incidències" sinó que comportarà un "increment de la velocitat". Andorra Telecom invertirà un total de 6,5 milions d’euros en aquest projecte que comporta la substitució de 35.000 ONT i 31 OLT (Optical Line Terminal).

Els canvis es preveu que comencin el març a Sant Julià de Lòria i s'estenguin a la resta del país durant l'any. En total es preveu que es duguin a terme uns 200 canvis al dia, el que implicaria que a l’estiu arribessin a les parròquies centrals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A més, segons ha pogut saber l'ANA, els tècnics d'Andorra Telecom estan rebent formació específica a càrrec de Huawei, per tal de conèixer en profunditat els protocols i funcionament dels dispositius de la marca xinesa.

