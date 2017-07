El comú demana als ciutadans que llencin les escombraries entre les 8 i les 10 del vespre

El comú d'Andorra la Vella ha començat aquest dimarts una campanya de sensibilització perquè els ciutadans i les empreses llencin les escombraries entre les 8 i les 10 del vespre als contenidors especialment habilitats en els interiors dels edificis, de manera que el servei de recollida pugui retirar totes les deixalles quan passi després de les 10 de la nit. D'aquesta manera, el comú pretén evitar que les deixalles s'acumulin als contenidors idonar una mala imatge del país als turistes que visitin la parròquia aquest estiu i impedir, a més, plagues de determinats animals que puguin ocasionar malalties.

Amb el lema 'És l'hora de posar les coses al seu lloc', el comú d'Andorra la Vella ha començat una segona campanya de sensibilització amb l'objectiu que els ciutadans i les empreses compleixin l'horari de tirar les deixalles als contenidors, que han d'estar en un espai interior dels edificis, tal com recull la llei. Així, el comú demana que els ciutadans llencin les escombraries entre les 8 i les 10 del vespre, de manera que el servei de recollida pugui retirar tota la brossa quan passi a partir de les 10 de la nit. "L'hora s'ha de respectar i ara sovint no és així; és important complir l'horari, ja que ara ve l'època d'estiu, així que tindrem molts visitants, i la imatge que ofereix la parròquia, plena de bosses d'escombraries al matí, no és la que volem, ja que Andorra la Vella ha de ser un referent amb la neteja i l'ordre a la via pública, i per això demanem la col·laboració de tots els ciutadans", ha afirmat David Astrié, conseller de Medi Ambient i Innovació del comú d'Andorra la Vella.