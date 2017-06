El Consell assumeix el Maria Geli i li dona projecció internacional

El Consell General ha acceptat la proposta de l’associació GAM21, espai de reflexió educativa, i ha assumit el Premi Maria Geli d’experiències educatives, guardó que s’integra en els nous Premis d’innovació educativa Principat d’Andorra i guanya així dimensió internacional.

Així ho van explicar ahir el síndic general, Vicenç Mateu, el parlamentari liberal i president de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, Ferran Costa, i la integrant de GAM21 Antònia Darnés, que van destacar el reconeixement per a la tasca educativa que suposen uns guardons d’aquestes característiques i més tenint en compte que “premis d’aquesta importància en l’àmbit educatiu no son la norma sinó més aviat l’excepció”.

El certamen, que serà biennal, tindrà dues modalitats. D’una banda, el Premi Maria Geli, adreçat a professionals o equips de professionals d’alumnes de fins a 18 anys que hagin creat una experiència educativa innovadora, ja sigui a nivell nacional o internacional, i, de l’altra el Conec.Andorra, guardó adreçat a alumnes d’entre 12 i 18 anys que hagin creat una eina pedagògica que posi en valor el patrimoni del país.

El Maria Geli internacional estarà dotat amb 12.000 euros (9.000 per a l’autor o equip i 3.000 per al centre), mentre que en el nacional la dotació serà de 3.000 euros (2.500 per a l’autor i 500 al centre. La dotació del Conec.Andorra serà de 1.500 euros.

Els treballs es podran presentar entre el 2 i el 31 de maig del 2018 i el jurat, format per experts internacionals, farà públic el veredicte a la tardor.