El copríncep episcopal nomena Olga Adellach nova membre del CSJ

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, ha fet públic aquest divendres el nomenament d'Olga Adellach com a nova membre del Consell Superior de la Justícia (CSJ). Adellach és d'Ordino i economista de professió, i substitueix Jordi Vicent, que havia exhaurit els dos períodes consecutius de sis anys en el càrrec.

Olga Adellach va ser ministra d'Agricultura i Medi Ambient del 1998 al 2001 i consellera general durant dos períodes (1992-1993 i 2005-2015), treballant en l'àmbit legislatiu de Sanitat i Medi Ambient i d'Economia. A més, anteriorment també va ser secretària d'Estat d'Agricultura entre el 1997 i el 1998.

En un comunicat, el copríncep episcopal, en nom de tot el Principat d’Andorra, ha agraït la dedicació i els bons oficis que duu a terme el Consell Superior de la Justícia i espera de la seva renovació un nou impuls en les altes responsabilitats que té confiades al servei de la justícia.

Precisament, aquesta setmana s'ha publicat al BOPA el nomenament, per part del copríncep francès, del doctor Joan Cabeza també com a nou membre del CSJ, mentre que el síndic general ja va anunciar que el president de l'organisme, Enric Casadevall, renovarà el seu mandat per 6 anys més, amb Maica Torres com a vicepresidenta -nomenada pel cap de Govern després de la mort de Jaume Sansa- i Clàudia Arias, la membre escollida pels batlles i magistrats.