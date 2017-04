El Cramea comptarà amb un espai "memorial" de Sud Ràdio

Malgrat algunes qüestions tècniques que n'estan endarrerint els terminis, el Centre Residencial en Altura Medicoesportiu d'Andorra (CRAMEA) segueix endavant i mantenint l'esperit inicial de convertir-se en una instal·lació d'entrenament d'alt rendiment en alçada per a esportistes professionals i amateurs. Els propers mesos està prevista la signatura del contracte per començar a tirar endavant les obres, les quals gestionarà Bomosa, encarregada de la concessió de la instal·lació. Aquests treballs començaran l'any vinent, amb previsió que el centre s'inauguri cap al 2020, ha explicat Gemma Riu, CEO de Bomosa. Així mateix, i responent a la "sensibilitat" que gira entorn l'edifici, el Cramea acollirà a les seves instal·lacions "un espai memorial" de Sud Ràdio, per explicar la seva història i amb una exposició d'objectes emblemàtics.

Són diversos els col·lectius que han reivindicat el paper històric de l'edifici que va acollir les instal·lacions de Sud Ràdio, el Pic Blanc del cap del port d'Envalira. Fins i tot l'associació Velles Cases Andorranes ha reclamat al ministeri de Cultura que el presenti a la Unesco perquè el declari patrimoni immaterial de la humanitat, juntament amb Ràdio Andorra. Aquesta petició xoca amb la utilitat que li ha volgut donar el Govern: el Centre Residencial en Altura Medicoesportiu d'Andorra (CRAMEA).

Amb tot, i compartint "la sensibilitat" que s'ha mostrat envers aquest edifici històric, l'empresa que té la concessió del Cramea per gestionar-la durant els propers 40 anys, Bomosa, ha decidit ubicar-hi a l'interior "un espai memorial" de Sud Ràdio, ha explicat Gemma Riu, CEO del grup. N'explicarà la seva història, comptarà amb les peces més identificatives de la ràdio i estarà pensada també per a un públic infantil, ja que comptarà amb "un pla per divulgar-lo a les escoles", ha informat Riu. Bomosa considera que aquest projecte de memorial farà venir a molta gent, ja que estarà ubicat dins un "entorn modern" com serà el Cramea. "Volem que la gent del país vingui i en gaudeixi", ha afegit.

Pel que fa al centre d'alt rendiment, Riu ha garantit que el projecte tira endavant tot i els entrebancs que s'han anat donant i que n'estan retardant l'inici de les obres. Retards motivats sobretot pel tema de l'accés, ja que Saetde reclamava que estaven inclosos dins la seva concessió. Finalment, tal com va publicar el BOPA el 12 d'abril passat, el Govern ha determinat que no hi ha cap problema sobre la delimitació de terrenys i considera que la proposta pot tirar endavant. També hi ha hagut temes mediambientals que n'han retardat els terminis.

Ara s'està en procés de redactar el projecte. Els propers mesos està prevista la signatura del contracte per poder començar a "fer-lo realitat". "No és senzill el procés de construcció, ja que està a 2.500 metres d'alçada", ha recordat Riu, motiu pel qual les obres no començaran fins l'any vinent. Per tot plegat, es calcula que el Cramea podria ser una realitat el 2020.

Riu ha garantit que l'esperit inicial del projecte es manté. Volen convertir l'antiga Sud Ràdio en un "centre d'alt rendiment en alçada, per esportistes professionals i amateurs". En aquest segon cas, ha posat l'exemple de persones que es vulguin preparar per una prova concreta com una ultra trail o una marató.

La concessió del Cramea és per un termini de 40 anys amb un cànon a satisfer al Govern de 60.000 euros anuals.