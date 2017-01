El Gremi de Joiers i Rellotgers vol reunir-se amb el cap de la Uifand

El Gremi de Joiers i Rellotgers d’Andorra té previst sol·licitar una trobada amb el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana, per comentar i aclarir alguns aspectes del “primer” comunicat tècnic en relació amb les operacions que estarien portant a terme diversos agents concernits per mirar d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, una nota que la Uifand va deixar sense efecte amb un segon comunicat tot just dos dies després, en què rebaixava el to del primer.

Així ho va confirmar ahir el president del Gremi de Joiers i Rellotgers, Antoni Pons, que va lamentar que des de la Uifand “es tirés pel dret amb la nota” i que no se’ls consultés en cap moment ni se’ls advertís que es faria públic aquest comunicat tècnic.

I és que de fet, tant en la primera versió, del 20 de desembre passat, com en la versió corregida posteriorment davant el malestar generat, la publicada el 22 de desembre, la nota de la Unitat d’Intel·ligència Financera, firmada pel cap de l’organisme, esmenta directament els comerciants d’articles de gran valor fent referència explícita als joiers, assenyala que s’ha constatat un increment de productes com lingots d’or i diamants tallats i recorda que la compra d’aquests productes pot ser una via per la qual “els criminals” poden “tractar d’aprofitar la conjuntura actual per blanquejar els seus fons”.

En aquest sentit, Pons, que va posar de manifest també que la Uifand no ha dit res al gremi sobre si s’ha constatat un nombre més gran o no de declaracions de sospita, va recordar que en les compres superiors a 15.000 euros en efectiu s’ha d’identificar el client i que quan hi ha compradors que no volen procedir a aquesta identificació no es fa la venda, una pràctica que segueixen “tots els establiments del sector”.

A més a més, el president del Gremi de Joiers i Rellotgers, que va recordar la participació del col·lectiu a l’hora de donar resposta al darrer qüestionari del Moneyval i va incidir que el sector no “té un risc molt elevat”, va assegurar que “qui té diners per blanquejar no va a una botiga sinó que compra al mateix lloc que nosaltres i no paga més en un comerç de venda al detall”.

D’altra banda, i malgrat que el titular de Finances havia titllat de “poc significatiu” l’augment de l’activitat viscut aquest darrer any pel sector, Pons sí que va confirmar el creixement de l’activitat i el va vincular “al que la gent ha tret dels bancs” a causa de l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.

Precisament, per aquest repunt puntual el president del Gremi de Joiers i Rellotgers d’Andorra preveu “que l’activitat baixi” aquest any.

I és que, segons les dades extretes del darrer Butlletí Mensual de Conjuntura fet públic per Estadística, la importació de perles, pedres i metalls preciosos s’ha incrementat un 201,4% entre el novembre del 2015 i el novembre del 2016.