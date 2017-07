El llibre solidari 'No tot és córrer' ajudarà Assandca i Aigua de Coco

Aquest dilluns ha tingut lloc la presentació del llibre 'No tot és córrer', del participant de la Ronda per la Infància, Eduard Vergara. El corredor d'aquesta etapa solidària de l'Andorra Ultra Trail Vallnord va col·laborar amb l'associació Aigua de Coco per recaptar diners pels infants. El llibre, que ha presentat aquest dilluns a Pal, és un treball solidari, ja que la recaptació de la seva venda es donarà íntegrament a l'associació Aigua de Coco i a Assandca. És un llibre dividit en nou capítols, cada un fa referència a una etapa de la vida personal de l'autor però, a la vegada, els uneix un fil conductor que és l'etapa que va fer de l'Andorra Ultra Trail, on va córrer durant 43 hores.

Eduard Vergara ha presentat aquest dilluns el seu nou llibre 'No tot és córrer'. Vergara va participar l'any 2014 en l'equip de la Ronda per la Infància, un projecte solidari de la Ronda dels Cims de l'Andorra Ultra Trail Vallnord. Després de tres anys, el corredor presenta un llibre on explica la seva experiència en la cursa i també elements biogràfics de la seva vida. Es divideix en nou capítols, cada un fa referència a una etapa de la vida personal de l'autor, però el fil conductor de l'obra és l'etapa que va fer de l'Andorra Ultra Trail Vallnord, on va córrer durant 43 hores. L'escriptor ha explicat que l'obra relaciona dos moments de la seva vida molt dolorosos: la malaltia de la seva mare (el càncer), i el pitjor moment de la cursa que va córrer de la Ronda dels Cims.

Es tracta d'un llibre solidari, ja que la recaptació de la venda dels llibres es donarà íntegrament a dues associacions andorranes: Aigua de Coco i Assandca, que han recolzat l'escriptor en aquesta iniciativa de caràcter benèfic. Aigua de Coco ajuda nens de Madagascar i Cambodja. A més, aquesta associació va començar a col·laborar amb Vergara quan ell i el seu equip van participar en la Ronda per la Infància, l'etapa més dura de l'Andorra Ultra Trail Vallnord però amb caràcter benèfic.

La presentació del llibre ha tingut lloc al pla de la Caubella, a Pal, i hi han assistit una cinquantena de persones. Entre elles, el president d'Assandca, Josep Saravia, que ha destacat la importància d'aquest tipus de projectes, ja que "té a veure amb el càncer, és una experiència única perquè està explicada en primera persona, i no hi ha millor gust que aquest tipus de narracions". A més, Saravia ha aprofitat l'ocasió per destacar que a Andorra fan falta voluntaris per ajudar els malalts de càncer i donar suport als familiars.

D'altra banda, el president de la fundació Aigua de Coco, Mateo López, ha agraït la col·laboració d'Eduard Vergara amb l'associació i ha explicat la situació desfavorable amb la qual es troben actualment molts nens de Madagascar i Cambodja. López ha recalcat que "Andorra és un país molt petit però molt solidari". El llibre, que té un preu de 15 euros, es podrà trobar als estands de l'Andorra Ultra Trail Vallnord a Ordino aquesta setmana i, a partir de dilluns 10, al FNAC.