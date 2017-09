El primer City Science Summit aplega prop de 300 persones

La primera edició del City Science Summit d'Andorra ha superat les expectatives i ha aplegat 292 persones en dos dies. La majoria dels participants han arribat de ciutats com Xangai, Taipei, Hamburg, Boston o Hèlsinki, que són les principals amb les quals està col·laborant el Massachusetts Institute of Technology (MIT), organitzador de l'esdeveniment. Les ponències s'han celebrat al recent estrenat Espai d'Innovació d'Actua (situat a la planta baixa de Caldea), on el secretari d'Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, ja ha avançat que volen que sigui "el centre de la innovació a Andorra". Missé ha dit que el fet que el país compti amb un espai "on es discuteixi sobre innovació i, en concret, sobre com han de ser les ciutats del futur", posiciona Andorra al capdavant d'aquests àmbits de discussió.

El secretari d'Estat ha posat sobre la taula el proper repte de la fundació Actua, que és incorporar el sector privat, per tal que pugui aprofitar projectes com el PEV (Persuasive Electric Vehicle) o el City scope, aquest últim només desplegat a Hamburg, Andorra i més recentment a Taipei. És una eina que proposa l'MIT per tal de ser més eficients en el disseny de les ciutats i, segons ha explicat Josep Maria Missé, ja s'està aplicant "a la vida qüotidiana" a través d'un acord de col·laboració entre Actua i els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Per exemple: al Clot d'Emprivat, per analitzar com ha de ser el seu creixement, o també en l'anàlisi d'esdeveniments com el Tour de França, el Cirque du Soleil o la Volta Ciclista a Espanya, per ser més efectius en la presa de decisions.

El director del grup d’investigació Changing Places & de la iniciativa City Science, MIT Medial Lab, Kent Larson, ha dit que l'Espai d'Innovació d'Actua és "perfecte" per desenvolupar aquest tipus de trobades i que, tot i ser un país petit i amb algunes limitacions, "Andorra pot ser un referent en innovació". Larson ha destacat que el fet de ser un país sense aeroport ni infraestructura ferroviària, provoca aquest tràfic tan intens, la qual cosa és una "oportunitat per desenvolupar nous models de vehicles", més petits, autònoms i menys contaminants, utilitzant energies renovables. Per últim, ha destacat que el fet de ser un país petit dona facilitats, i per això les empreses es volen instal·lar aquí.