El programa de cronicitat del SAAS controlarà els nens amb càncer

L’oncologia pediàtrica al Principat ni es tracta, ni es controla, ni es registra. El ministeri de Salut no disposa de les dades dels nens i nenes, menors d’edat, que pateixen càncer. Al Principat els nens que tenen un diagnòstic de càncer són derivats a centres de referència de fora fortament especialitzats que poden garantir la millor assistència possible. Aquesta és la raó principal per la qual el ministeri diu que no disposa de dades, tot i que avança que la incidència és baixa. Tot i això, des de la cartera que lidera Carles Álvarez Marfany han informat al BONDIA que des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell “hi ha interès a treballar amb aquests centres per desenvolupar un programa d’atenció a la cronicitat per infants que han patit aquest problema”, fent referència al càncer.

En aquest sentit, el director del SAAS, Josep Maria Piqué, ha puntualitzat que el programa d’atenció a la cronicitat és un programa global per a totes les malalties cròniques. “Afortunadament el càncer està convertint-se en una malaltia crònica”. Piqué afirma que l’atenció a la cronicitat és el principal repte de tots els sistemes sanitaris.

El director del SAAS reconeix que per aquesta baixa incidència l’oncologia pediàtrica “molt probablement sempre haurà de ser tractada a fora, difícilment ens sortiria una oferta de qualitat per tractar-la, però tampoc s’ha de ser categòric amb això”. Tot i això, considera que certs tractaments poden traslladar-se aquí. “Ho podem explorar en alguns tipus de càncer de poca complexitat i amb el suport del centre amb què tenim un conveni, que és l’Hospital Sant Joan de Déu, que ens ajudi a fer-ho aquí”, va concretar.

Ara bé, segons el director del SAAS, la reforma sanitària ha de permetre tenir tota aquesta informació que avui en dia desconeix el sistema sobre quants nens i nenes estan tractats pel càncer. “El malalt haurà entrat en un procés on el metge referent tindrà tota aquesta informació i allà on l’enviarem serà el mateix SAAS el que també rebrà la informació, perquè ara nosaltres no ens n’assabentem”.

El pediatra referent serà qui registri amb la història clínica electrònica que el nen en qüestió pateix un determinat tipus de càncer, i automàticament el SAAS també ho registrarà.

Actualment quan un menor d’edat acudeix al metge i se li diagnostica algun tipus de càncer, alguns controls analítics es poden fer des d’Andorra però la quimioteràpia pediàtrica i altres tractaments contra el càncer que es desenvolupen en el marc de l’oncologia pediàtrica es fa en centres de referència catalans o francesos, i des de l’Hospital s’hi col·labora, asseguren des del ministeri de Salut.

18 menors al 2016

El ministeri de Salut reconeix que no té dades fiables de menors amb càncer. Només té dues fonts de dades. Una és la del Registre hospitalari de càncer, que no és poblacional i en què no hi consten els menors que no han passat per l’Hospital, i la segona és la CASS. Segons aquesta darrera font, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social té constància que durant l’any passat es van donar volants per a l’assistència sanitària o la realització de proves per oncologia a 18 menors, “fet que no vol dir que es trobin tots en tractament en actiu, i que presumiblement es tracta majoritàriament de pacients en seguiment.

Pel que fa al registre hospitalari, que el mateix ministeri manifesta que és incomplet perquè no tots els infants que són diagnosticats de càncer passen per l’Hospital, se’n tenen dades des del 2002 fins al 2014. En aquest període destaquen com a anys amb més d’un cas el 2003, amb dues nenes de dos i sis anys amb leucèmia i mieloma, l’una i l’altra amb altres glàndules endocrines. Al 2005 dos nenes més de tretze i catorze anys amb limfoma una i l’altra amb leucèmia i mieloma. Al 2006, dos nens de cinc i onze anys amb leucèmia i mieloma, tots dos, i al 2011 dos nens d’un i set anys també amb leucèmia.

Programa de cronicitat

Pel que fa al programa de cronicitat global en què treballa el SAAS, i en el qual no només hi entraria el càncer pediàtric sinó també el d’adults, el que es vol és tenir “tots els circuits garantits de cada malaltia per estar ben assistits”, va dir Piqué. El director del SAAS va explicar que les demències, la fragilitat de les persones grans, la insuficiència cardíaca o la diabetis són malalties cròniques en les quals cal insistir pel volum gran de recursos que requereixen. Segons Piqué “el món es baralla per atendre la cronicitat i aquí amb 70.000 habitants és manejable poder arribar-ho a fer”.