El protocol de seguretat dels detinguts es millorarà

La policia té previst donar “un plus més de garantia” al protocol de seguretat i de contacte amb els detinguts. Es tracta d’actualitzar un protocol que té més de 20 anys “i que no ha donat mai cap problema” però no volem que passi en cap cas cap errada. Així ho va manifestar Sergi Medina, el portaveu de la policia.

Medina també va afirmar que la millora que es vol fer d’aquest protocol intern de funcionament del cos no té res a veure amb l’incident que aquesta setmana es va tenir a les dependències policials on un detingut va passar més hores de les que li tocava al calabós, i que va ser una patrulla a la matinada del diumenge la que es va adonar que el detingut que ja havia d’estar posat en llibertat encara era a les dependències policials. Segons Medina, el protocol es revisa per actualitzar-lo i també perquè no tornin a passar casos com el de la matinada del diumenge.

La policia ha obert una investigació al respecte per tal de determinar les responsabilitats d’aquesta errada. Durant la nit del dissabte al diumenge també es va donar una avaria tècnica amb l’enllumenat, però el cos encara no sap si aquesta és la principal causa d’haver deixat la persona al calabós més temps del que li tocava.

De fet, el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anar una mica més enllà i va assegurar que en aquest cas “hi ha una barreja d’errada humana i de mal funcionament del sistema d’avisos i de la zona de detinguts”. En aquest sentit, el ministre va explicar que s’ha demanat un informe a tots els implicats en el cas i si es constata que hi ha hagut algun tipus de negligència s’obriran els expedients sancionadors que correspongui.

L’home de 57 anys va ser detingut dissabte a la nit per alteració d’ordre públic. Es va donar l’ordre de sortir del calabós al migdia perquè no havia de passar pel batlle, i es va tancar el dossier, però l’home va quedar dins de les dependències policials. En arribar la patrulla a altes hores de la matinada del diumenge van comprovar que l’home encara hi era. Se li va demanar disculpes i l’home les va acceptar, segons va assegurar Medina, però la direcció vol esbrinar responsabilitats d’aquesta errada, reconeguda per la mateixa policia, i obrir si cal un expedient, va explicar el portaveu del cos.