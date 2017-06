El sector hoteler i de restauració necessita més de mig miler de treballadors

La primera edició del Job Meeting, que ha tingut lloc aquest divendres al centre de Formació Professional d'Aixovall, ha comptat amb la participació de 25 empreses del sector de l'hoteleria i la restauració, així com amb més d'una cinquantena de candidats (estudiants o població en general) a ocupar les seves demandes laborals. Es tracta del sector del país que més mancança de treballadors té, i així ho constaten les xifres del departament d'Ocupació: "El 45% de les ofertes inscrites es corresponen a aquest sector", ha explicat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, "i en canvi no hi ha demanda de feina" per part de la població, ha afegit. En xifres absolutes, les necessitats estarien al voltant de 400 treballadors. Tot i que el president de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, encara ha elevat més aquesta xifra. Comptant també les ofertes de feina que no passen per Ocupació, estaríem parlant d'una demanda d'entre 500 i 600 treballadors.

La millora de la situació econòmica, ha plantejat Espot, ha rebaixat la cerca de feina i ha augmentat, en contrapartida, les ofertes laborals. Però estem parlant d'un sector "on costa conciliar la vida laboral i familiar", pels horaris nocturns i en cap de setmana, i on les condicions econòmiques no són especialment atractives, ha afegit. Des del ministeri ja s'han fet accions com flexibilitzar les quotes d'immigració de treballadors comunitaris o el redisseny dels programes ocupacionals. Ara s'ha impulsat aquest Job Meeting, i el següent pas ha d'anar de la mà dels mateixos restauradors i hotelers: "També passa perquè ofereixin avantatges socials i retribucions que siguin atractives", ha plantejat.

El ministre també ha reconegut que continua la problemàtica històrica de la manca de personal especiailtzat dins del país, motiu pel qual cal buscar-lo fora. Per recuperar la confiança dels andorrans que busquen feina, "per captar el talent nacional", "hem de ser capaços d'oferir un projecte engrescador", ha reconegut Ara. El president de la UHA ha reconegut que la gent jove no se sent atreta pels horaris i condicions, i que per seduir-los s'ha d’apostar per "oferir-los un pla de carrera i de desenvolupament personal". És a dir, proporcionar-los formació continuada, en paral·lel a treballar per millorar les condicons laborals en general.

Les diverses empreses que s'han donat a conèixer davant el públic assistent al Job Meeting ja s'han encaminat dins d’aquest concepte. Per exemple, oferint horaris continuats, contractes per hores i també contractes indefinits i, a més, la promesa d'adaptar-se a les necessitats dels treballadors.