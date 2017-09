El sistema francès no augmenta la plantilla tot i créixer en alumnes

El sistema educatiu francès no tindrà més ensenyants aquest curs, tot i que preveu veure incrementat el nombre d’alumnes a les escoles. Segons va explicar el delegat de l’ensenyament francès, Michel Maginot, al Liceu s’espera tenir una mica menys de 1.500 inscrits, una xifra similar a la registrada fa un any. A les escoles, en canvi, a hores d’ara hi ha una cinquantena més d’inscrits, xifra que suposaria situar-se entre 2.250 i 2.300 alumnes. Amb tot, Maginot va recordar que caldrà esperar el primer dia de classe, ja que a Andorra és freqüent que les famílies facin una doble inscripció. En total, el nombre d’alumnes escolaritzats en aquest sistema se situarà entre 3.600 i 3.700 i es disposa d’una plantilla d’uns 400 funcionaris, entre primària i secundària.

Maginot va explicar que es tindrà el mateix nombre d’ensenyants que el curs passat perquè al Liceu el nombre d’alumnes no variarà i, per tant, res justifica incrementar el personal, mentre que a primària, si bé és cert que hi ha hagut un creixement d’efectius, el nombre de docents és suficient tenint en compte que la ràtio d’alumne per mestre és inferior que a França. El delegat va acceptar, però, que en certes escoles hi pot haver una “petita tensió”, és a dir que en algunes classes es podria arribar a 25 alumnes, però seran casos aïllats perquè la mitjana se situarà entre 22,5 i 23 alumnes, una xifra “molt confortable”.

El responsable de l’ensenyament francès va declarar que “seria perfecte” poder tenir més docents i també veuria interessant posar més esforços en l’ensenyament del francès per als alumnes que venen d’un altre país i necessiten un reforç de llengua francesa. Tot i així, va apuntar que “tenim un pressupost i fem amb els diners que tenim” i, per ara, “funcionem bé”. Com a mostra d’aquest bon funcionament va assenyalar els resultats que assoleixen els alumnes andorrans en les proves del BAC, que aproven pràcticament en la seva totalitat, així com el fet que no tenen dificultats un cop es troben a la universitat.

Maginot també va explicar que la delegació francesa que es va desplaçar al país per verificar si faltava més ensenyants ja ha fet l’informe, però se’n desconeix el resultat. Així mateix va dir que encara que l’estudi indiqui que cal augmentar la plantilla els canvis no s’introduiran fins al curs 2018-2019.

Increment salarial del 0,5% i 1 milió per al Liceu

El pressupost del sistema francès es veurà incrementat aquest curs. Es tracta d’un 0,5% més, un augment que correspon a la pujada salarial aplicada als funcionaris francesos. El delegat de l’ensenyament també va explicar que ara s’està a l’espera de conèixer el pressupost per a les obres al Liceu, ja que hi ha un pla pluriennal de reformes en aquest centre. Maginot va recordar que fins ara s’hi ha fet una inversió important, per refer l’internat o l’edifici del col·legi. Per a aquest curs es preveu destinar-hi al voltant d’un milió d’euros, tot i que encara es desconeix la xifra concreta. També caldrà definir les prioritats per veure on s’inverteix. Maginot va apuntar que una és la mitja pensió. Tot i així va declarar que no és evident que es pugui fer les obres de millora de la instal·lació mentre se serveix els àpats als alumnes. “És molt difícil fer els treballs al mateix temps que s’ofereix el servei”, va dir.