El Tast Music es tanca amb Espinguet i Primmirat

La darrera proposta del Tast Music proposa una nit temàtica centrada en la Gauche Divine. El restaurant Racó dels Amics ha preparat un menú especial per a l’ocasió, mentre que la part musical anirà a càrrec d’Espinguet i Primmirat.

L’objectiu del Tast Music és fusionar la gastronomia i la música, oferint nits tematitzades i animant als participants a customitzar la seva vestimenta per a cada ocasió.

Les sessions tenen lloc cada dijous del mes de maig. Les tres primeres han tingut un gran èxit de participació i, a més, el públic ha participat activament a la festa, acudint a la cita amb indumentària pròpia de la temàtica escollida (Menú cubà, Nit clàssica i Nit flower power).

El duet Espinguet i Primmirat està format pels músics Oriol Vilella i Fano Pallarès, tots dos membres del grup Madretomasa.

Espinguet i Primmirat és un projecte que va néixer l’any 2013. Els seus temes són d’un estil rock acústic, amb versions de diversos cantautors catalans. a més de molts temes pròpis.

La primera edició del Tast Music s’ha concebut com una prova pilot per posar en valor els restaurants de la Massana i per donar a conèixer el bon nivell dels grups del país.