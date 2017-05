Els immobiliaris confien que es pugui atraure inversors gràcies al congrés

La celebració del 68è Congrés mundial de la Fiabci, la principal organització mundial immobiliària, al Principat ha permès donar a conèixer el país arreu del món. Així ho va afirmar el president de la Fiabci Andorra, Jordi Ribó, que va remarcar que l’esdeveniment ha promocionat el país entre els professionals de 45 nacionalitats diferents, què és i què vol ser en un futur amb el desenvolupament de l’smart country. Així, Ribó va explicar que hi ha hagut converses entre els agents immobiliaris participants i es va mostrar confiat que aquests contactes es puguin materialitzar amb l’arribada d’inversors estrangers al país.

Els canvis econòmics juntament amb el projecte de smart country el converteixen en un país atractiu, va dir Ribó. “Aquests congressos serveixen per explicar-ho”, va dir. El president de la Fiabci també va destacar l’impacte positiu que la trobada ha tingut en els establiments hotelers i de restauració, els quals han tingut un bon retorn.

El ministre de Turisme, Francesc Camp, considera que els congressos de “talla mitjana” com aquest són el “format idoni” per a Andorra. Per això va assenyalar la necessitat de treballar per atraure més esdeveniments d’aquest tipus, així com de més petit nivell. Perquè el turisme “no massiu” com el de congressos creixi i es consolidi, però, Camp veu necessari disposar d’un aeroport, i es va mostrar confiat que quan el de la Seu d’Urgell estigui equipat amb GPS hi haurà negoci per acollir vols durant la temprada d’hivern i la d’estiu. El ministre va celebrar la bona assistència al Congrés de la Fiabci, la valoració positiva que n’han fet els participants i l’impacte que ha tingut per a Andorra acollir més de 500 persones d’arreu del món amb un alt poder adquisitiu.

En la ponència que va oferir Camp en la jornada d’ahir va posar en relleu la necessitat d’implantar mesures perquè el creixement del turisme no comporti problemes per al territori d’acollida i sigui sostenible. En l’àmbit de la mobilitat va destacar l’aposta pel vehicle elèctric amb el pla Engega, el projecte de bicicleta elèctrica compartida i el pla d’infraestructures verdes.

Quant a l’impacte del boom dels apartaments (han crescut un 132% des del 2010) en les dificultats per als residents per buscar habitatge, va remarcar que serà la llei d’allotjament turístic la que ha de permetre lluitar contra els allotjaments il·legals. Camp confia que el text permeti mantenir l’equilibri entre pisos per a ús residencial i turístic, va recordar que és un canvi important i que es donaran dos anys per verificar si la xifra d’apartaments continua creixent. Per ara es descarta prohibir la creació d’oferta nova.

Tecnologies aplicades a les llars, les ciutats o les empreses

El congrés de la Fiabci que va tenir lloc a Andorra des del 23 de maig fins ahir es va centrar principalment en les ciutats intel·ligents (o smart cities). L’especialista en màrqueting digital Montserrat Peñarroya va fer un repàs de les diferents eines que brinden les noves tecnologies i que es poden aplicar en els negocis, a les ciutats o a la llar, entre d’altres. Així, va recordar les diferents opcions que hi ha al mercat, moltes gratuïtes, per recollir dades d’interès per als negocis o d’altres per comprovar la reputació que té una companyia. I també va assenyalar que avui la gent no compra cases “sinó experiències”, que cal tenir en compte internet a l’hora de donar a conèixer l’oferta i que la publicitat ja no és ben acceptada entre la població, motiu pel qual va dir que cal buscar influencers o youtubers.

També el ministre de Turisme, Francesc Camp, va exposar el treball que porta a terme Andorra Turisme per tenir dades que permetin aplicar una bona estratègia de mitjans i de continguts. Camp va exposar que amb aquestes diferents iniciatives el que es vol aconseguir és fidelitzar el visitant en comptes de captar-ne cada vegada més i assolir així un turisme sostenible.

A l’últim, el ministre de Turisme va explicar que en el marc de l’acord amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT) una de les línies d’investigació que se segueix és aplicar la mobilitat autònoma (és a dir, robots) al país. Així, va apuntar que s’analitza la possibilitat de posar en marxa vehicles que es podrien fer servir per transportar persones o mercaderies per les avingudes principals. Camp va deixar clar que es tracta de diferents investigacions perquè alguna pugui veure la llum.