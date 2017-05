Els monitors denuncien les nòmines de tota la temporada

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) ha formalitzat aquesta setmana la denúncia a Inspecció de Treball de les nòmines dels darrers tres mesos –corresponents al febrer, març i abril– de totes les escoles de Ski Andorra. Això implica que totes les nòmines d’aquesta temporada han estat denunciades per incompliments en la normativa vigent. L’entitat estava a l’espera de l’últim pagament, amb el qual confiava que es regularitzessin la resta de mesos. Això, però, no s’ha produït i finalment s’ha posat en coneixement d’Inspecció de Treball, una situació que l’associació lamenta, segons va dir el president, Carles Iriarte.

Arran de les primeres denúncies Vallnord ha modificat les condicions salarials establertes per contracte perquè el pagament dels dies dobles i triples (que fins ara no es feien efectius) no comportés cap increment en el salari dels professionals, segons van explicar els monitors. Així, si el sou del monitor està format per una hora base més una prima compensatòria, el que s’ha fet és rebaixar d’aquesta prima el mateix import que s’hauria d’haver pagat pels dies dobles i triples. Això s’ha fet sense cap avís ni per la imposició de cap expedient sancionador. L’AAME va explicar que la mesura ha estat “tan descarada que s’ha anat al cèntim perquè quedés compensat”, un fet que remarquen que incompleix el Codi de relacions laborals i, per tant, és una vulneració de drets. Per la seva banda, EMAP i Saetde han cobrat l’uniforme, quan hauria de ser considerat material de seguretat. Aquestes són algunes de les irregularitats detectades per l’entitat. Tot i la denúncia, l’AAME va reiterar que es manté oberta a negociar amb Ski Andorra.

L’associació també es va reunir amb el grup parlamentari demòcrata, al qual va informar de les condicions laborals d’aquests professionals i les seves reivindicacions. Així, van aprofitar per traslladar a Josep Anton Bardina la necessitat que es desenvolupi la figura del fix discontinu al Codi de relacions laborals, un punt que el conseller general de DA va recollir. La voluntat és seguir treballant de forma conjunta.