Els parts es monitoraran perquè la xifra de cesàries sigui “la que toqui”

L’Hospital vol reestructurar el servei de ginecologia amb una millora en el sistema de guàrdies. Una de les solucions que hi ha sobre la taula és establir un sistema de guàrdies d’urgències, a través del qual una dona que es posi de part a les dotze de la nit serà atesa per la ginecòloga o ginecòleg que estigui de guàrdia en aquell moment seguint un protocol marcat, i no serà necessari que sigui el ginecòleg de referència que l’ha portat durant tot l’embaràs, com està fent-se fins ara. Això, però, encara no s’ha discutit amb els professionals, però és una de les possibilitats que va apuntar el director del SAAS, Josep Maria Piqué, que “està sobre la taula i que s’ha de discutir amb el personal implicat”. La finalitat és homogeneïtzar totes les pràctiques que es realitzen en el servei de ginecologia, segons va destacar Piqué.

El canvi en el sistema de guàrdies serà una de les accions d’aquesta reestructuració del servei de ginecologia però n’hi haurà més. Amb l’estudi que el ministeri va encarregar, fruit d’una pregunta parlamentària, de l’alt índex de cesàries que té el Principat, (34 de cada 100 parts són cesàries, el triple del que recomana l’OMS), ara es vol “protocol·litzar al màxim” les indicacions i monitorar-les, segons va explicar el director general del SAAS. Aquesta acció de marcar un protocol fix i monitorar tot el que es fa es vol fer i ja s’està fent en altres situacions clíniques prevalents. Segons Piqué fins ara la decisió de portar endavant una cesària era exclusiva del ginecòleg. Ara també ho serà però haurà de seguir un protocol que estarà basat en una guia clínica que es basarà en estàndards internacionals. I tot allò que es faci estarà monitorat, controlat i registrat.

“L’objectiu és garantir que independentment de qui et tracti, tu com a pacient tinguis el mateix nivell de qualitat”, va explicar Piqué.

Segons el director del SAAS aquest control dels parts no es feia “perquè ningú demanava al metge per compte propi el que feia aquí, a la sala d’operacions”. El SAAS no ho feia, i segons Piqué la CASS tampoc “perquè no té els instruments per monitorar els actes”, va dir. Ara des de la direcció del SAAS han vist que l’Hospital sí que pot tenir aquests mitjans de control que també ajudaran a tenir un registre de dades.

Segons Piqué, com que un part és un acte hospitalari “ara sabrem el número de cesàries que fa cada ginecòleg”, va concretar. Segons el director general del SAAS tot aquest control es fa perquè el percentatge de cesàries “sigui el que toqui”. Tot i això no va entrar a valorar si és o no alt l’índex marcat, perquè tot i que triplica el recomanat per l’OMS també cal remarcar que només està a sis punts del que està establert al sistema privat d’Espanya.

Andorra amb una taxa de cesàries del 34% supera amb escreix el 21% de França i el 25% d’Espanya, si parlem de sistemes públics. Si es compara amb els sistemes privats del país del sud, la diferència s’escurça perquè als hospitals privats d’Espanya la taxa és del 40%, sis punts per sobre de la del Principat.

L’estudi, elaborat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb la col·laboració de l’Institut Clínic d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, també fa una comparació amb altres països i destaca que la taxa andorrana és similar a la d’Alemanya i que és inferior a la d’altres països del sud d’Europa, com Itàlia.

El servei queda en quadre

Ara per ara, des del SAAS tenen altres qüestions més urgents que tractar al departament de ginecologia perquè s’han donat baixes de professionals inesperades.

Piqué va explicar que actualment s’han donat unes baixes per malaltia entre els professionals del servei de ginecologia que ha quedat “en quadre” en aquest departament del SAAS i actualment estem intentant “tapar les vies d’aigua”, per donar solució a aquesta situació de reducció de personal.

Des del passat 15 de setembre que el SAAS va publicar la recerca d’un o una professional metge especialista en ginecologia i obstetrícia, per fer també guàrdies de localització. Segons l’oferta laboral diu seria per cobrir la realització de guàrdies de localització de 48 hores els caps de setmana (de les 20.00 h del divendres a les 20.00 hores del diumenge).