Els psicòlegs diuen que els preus de Salut Mental distorsionen el mercat

La reivindicació és històrica. Però el ministeri de Salut ja diu que té la cartera de serveis elaborada i des del Col·legi de Psicòlegs (COPSIA) no saben si entraran a formar-ne part, com volen, i en quines condicions. Ja han recollit més de 2.500 signatures que donen suport a la demanda d’entrar a formar part de la salut pública, amb un conveni amb la CASS, com la resta de professionals. Per aquest motiu, perquè es consideren l’únic col·lectiu professional mèdic sense conveni amb la CASS, consideren que des de Salut Mental de l’Hospital s’està fent “una competència deslleial”.

L’argumentació que explica aquesta crítica es basa en dues qüestions. D’una banda, perquè Salut Mental de l’Hospital té la funció principal de tractar trastorns mentals greus, però la gran majoria de pacients que necessiten atenció a qualsevol patologia, sigui greu o lleu, són atesos per l’equip de Salut Mental que, afegeixen des del COPSIA, tenen una professionalitat i qualitat de feina altament reconeguda. Això, però, suposa una sobrecarrega assistencial i temps d’espera que es podria resoldre incorporant la resta de psicòlegs als circuits d’atenció i intervenció, comenten.

L’altra raó per la qual consideren competència deslleial són les tarifes que apliquen a Salut Mental que consideren “preus simbòlics i lluny dels preus del mercat”. Tot plegat consideren que és contrari a la lliure elecció o a la lliure competència.

El Col·legi de Psicòlegs ja ha fet saber al ministeri les raons per les quals aquests professionals haurien de formar part del circuit de la salut pública, però diuen que “en el marc de les decisions no estem”. El COPSIA espera formar part d’aquesta cartera de serveis però vol conèixer quines en són les condicions. “Ens van dir que podria ser per alguns tractaments, per determinades patologies, si havia de ser derivat per un metge de família (referent), que seria un nombre de visites, però res està tancat”, va comentar Òscar Fernández, president del col·lectiu. Tot i això, el primer pas seria tenir un conveni amb la CASS i també la derivació, la concreció de les patologies, i el nombre de visites serien qüestions en què estarien d’acord, el que dubten és en les tarifes que els aplicarien. “Hem de veure si són raonables”, va comentar Fernández. Segons el col·legi, el baix preu que apliquen a les visites de Salut Mental, han creat en la població “la creença que els serveis psicològics són molt econòmics”, diu un comunicat.

Per tot, han ampliat el termini de recollida de signatures per a tot aquest mes de novembre i esperen arribar a més de 3.000 per traslladar al ministeri de Salut el suport social que té la demanda que els psicòlegs formin part de la salut pública. També esperen reunir-se amb la direcció de la CASS, que diuen que no els ha contestat la petició de reunió, i amb la comissió de Sanitat i Medi Ambient del Consell General que queda per concretar data i hora, i amb el ministeri de Salut per explicar-los la seva reivindicació.

La incorporació del psicòleg ha de permetre coordinar les intervencions amb els professionals del servei de Salut Mental un cop resolta la fase d’urgència o internament hospitalari i que es puguin derivar trastorns com l’ansietat, angoixa, estrès posttraumàtic, trastorns obssessivocompulsiu, de l’estat d’ànim, de conducta alimentària, entre d’altres.