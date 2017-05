Els treballadors del Punt de Trobada volen la rotonda i la parada de bus

“Volem una rotonda! Volem la parada de bus! Prou discriminació! Som tots iguals! Volem treballar!” Aquesta era la reivindicació escrita en la pancarta que va presidir ahir la concentració que van protagonitzar més d’un centenar de treballadors

d’E.Leclerc-Punt de Trobada, que, aprofitant la celebració del Primer de Maig, van reivindicar d’aquesta manera la construcció d’una rotonda i una parada d’autobús davant del centre comercial.

Els treballadors, que tenen previst repetir avui i demà

–també a dos quarts de nou del matí– aquesta concentració perquè ahir hi havia companys que estaven de festa, reclamen que se’ls tracti en igualtat de condicions, ja que consideren que se’ls ha descuidat després de l’eliminació dels girs a l’esquerra el mes d’octubre passat.

Els concentrats denuncien que aquesta situació, que diuen que afecta 400 persones, els dificulta arribar i sortir de la feina i, a més, afirmen haver notat que han baixat les vendes perquè els ciutadans i turistes prefereixen altres centres comercials amb més accessibilitat. Això els provoca inseguretat i malestar.

Des del Govern, el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, té la intenció de reunir-se aquesta mateixa setmana amb els representants del centre comercial per traslladar-los la voluntat de restablir la parada d’autobús, un fet que, segons va assegurar el ministre en manifestacions a RTVA, s’espera que pugui ser una realitat abans que acabi aquest any.

De fet, Torres ja es va comprometre el desembre passat a fer tots els possibles per restablir el servei d’autobús en el transcurs de la reunió que va mantenir amb una delegació de quatre treballadors d’E.Leclerc-Punt de Trobada, en la qual es va fer arribar al ministre les 12.041 signatures recollides per reclamar que es portés a terme “en els millors terminis” a la carretera general 1, a l’altura del quilòmetre 3, un giratori que permetés tant l’accés com la sortida del centre comercial.

Encara no un mes després d’aquella reunió, en una resolució amb data 9 de gener del 2017, que va ser notificada als empleats el 10 de gener, el director d’Ordenament Territorial denegava la petició i informava els sol·licitants que el Govern preveia analitzar la construcció d’un giratori a les proximitats del centre comercial, tot i que assenyalava que no permetria directament els moviments d’entrada i sortida de l’establiment, encara que disminuiria el recorregut que haurien de fer els vehicles.