Els usuaris dels horts acomiaden la temporada

Tot i que encara es treballaran els conreus fins a principis de novembre, perquè queden alguns productes per collir, ahir es va celebrar el tradicional dinar de cloenda dels horts de la Sucarana, a la llar de jubilats d’Escaldes-Engordany. Com ja és habitual, el dinar es va elaborar amb productes conreats pels padrins beneficiaris dels terrenys. Hi van assistir gran part dels jubilats que han treballat les 22 parcel·les disponibles, a banda d’una altra que s’ha destinat a la unitat de Conductes Addictives (UCA) de l’hospital. Els hortolans van començar a conrear els terrenys a l’abril i n’han pogut gaudir durant tot l’estiu. Al dinar de germanor els va acompanyar la consellera de Gent Gran, Sandra Tomàs, que es va mostrar molt contenta del projecte, plenament consolidat en la quinzena edició i que permet que “la gent gran pugui tenir una activitat durant l’estiu” i “retrobar-se”.