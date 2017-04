Escorcolls en domicilis de Jordi Pujol Ferrusola i del seu pare

La policia espanyola va escorcollar ahir diversos domicilis i oficines de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley i el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. Les perquisicions es van fer per ordre del jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, just el dia després que va decretar presó sense fiança per a Jordi Pujol Ferrusola perquè, al seu parer, ha seguit desenvolupant les presumptes activitats delictives per les quals se l’investiga.

El fill gran de l’expresident va ingressar a última hora de la nit de dimarts a la presó de Soto del Real, a Madrid, però hi va estar poques hores perquè de matinada va ser traslladat a Barcelona per ser present en algun dels quatre escorcolls que es van fer. Així, va presenciar l’escorcoll de l’oficina que té al carrer Ganduxer de Barcelona.

Les altres tres perquisicions van ser al domicili de la família, a la ronda del General Mitre, al despatx que l’expresident Pujol té al carrer Calàbria –on va ser present acompanyat de l’advocat Albert Carrillo– i a la casa de la família a Queralbs (Ripollès). En aquest escorcoll hi havia una de les filles de l’expresident, Marta Pujol Ferrusola.

El jutge de l’Audiència Nacional busca nova documentació que certifiqui que el primogènit dels Pujol “ha continuat fent tota mena d’activitats comptables, bancàries” i d’altres tipus “a través de la utilització de socis, amics i testaferros” per ocultar fons i posar-los “fora de l’abast dels tribunals”, segons recollia ahir en la interlocutòria que va decretar la presó sense fiança. De la Mata va cridar a declarar el fill gran dels Pujol per tercer cop després que un informe de la UDEF advertís que havia ocultat 30 milions d’euros des de l’inici de la investigació, el 2012.

En l’escrit també s’indica que Jordi Pujol Ferrusola “segueix mantenint contactes amb diferents persones, amics o membres de la seva família per orquestrar versions, armar coartades i aconseguir evitar l’aportació de mitjans de prova a la causa”.

Entre les operacions que esmenta el jutge hi ha una “clara operació de blanqueig per ocultar béns a l’abast de la justícia”, consistent en la compra d’una companyia al Panamà, Kopeland Foundation, “a la qual va traspassar tots els seus saldos a Andorra” i on va situar la seva mare, Marta Ferrusola, “per ajudar-la a ocultar també els seus béns”. Posteriorment, segons el jutge, va enviar tots els diners a Mèxic “i va evitar que la justícia espanyola embargués cautelarment 2.435.000 euros mitjançant aquesta operació”.