Espot celebra el 50è aniversari amb baixada de torxes popular

L’estació d’Espot ha celebrat aquest cap de setmana els 50 anys de la seva fundació. Dissabte al vespre, 300 persones es van reunir a la cota 2.000 de l’estació per participar a la baixada de torxes popular, que va acabar amb un espectacle de focs artificials i una xocolatada. Per a aquest diumenge, s’havia previst fer el descobriment del monòlit amb el logotip commemoratiu del cinquantè aniversari a la cota 2.000 de l’estació. El fort vent, però, va obligar a tancar les instal·lacions i a traslladar la resta d’actes –l’exposició fotogràfica i la presentació del vídeo– a l’Ajuntament d’Espot. “En aquests 50 anys tot ha evolucionat moltíssim, tant a nivell d’instal·lacions com d’equipament i les tècniques de tractament de la neu”, va destacar Xavier Bigordà, director d’Skipallars. Segons Bigordà, el futur passa per potenciar la producció de neu artificial, tenint en compte el canvi climàtic. Coincidint amb l’aniversari, dissabte ha estat el dia de més afluència de tota la temporada a l’estació, amb més de 2.000 visitants, quan la mitjana és de 1.500.

El mes de gener de l’any 1967 es posava en marxa l’estació d’Alta Muntanya d’Espot, a l’àrea d’influència del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al Pallars Sobirà. Des de l’estació celebren que des de la seva fundació fins a dia d’avui ha estat un motor molt important de dinamització del turisme de muntanya al territori. El compromís de Ferrocarrils de la Generalitat des que va començar a gestionar l’estació l’any 2011 ha estat el de seguir apostant per donar valor al territori del Pallars i fomentar-ne l’activitat. A dia d’avui, les estacions d’Espot i Port Ainé aporten gairebé 250 llocs de treball directes i indirectes. En aquest sentit, el President de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Ticó, va destacar que la commemoració d’aquests 50 anys serveix per “agrair a tota aquella gent que ha fet possible, al llarg d’aquests anys, que avui dia aquesta estació estigui oberta, al servei del Pallars Sobirà i al servei de la gent”.