Grandvalira rep 181 centímetres de neu nova després de 7 dies de precipitacions

Grandvalira ha informat aquest dijous que ha viscut un dels episodis de neu més intensos de les darreres tres temporades, amb 7 dies de precipitacions ininterrompudes i un total de 181 centímetres de neu nova. Per aquest motiu, se segueix treballant intensament per poder condicionar el terreny progressivament i ampliar la superfície esquiable. L'objectiu de cara al cap de setmana és poder obrir més de 200 quilòmetres de pistes, pràcticament la totalitat del domini, i el 95% dels remuntadors.

Gràcies a les nevades, Grandvalira ha indicat que les cotes de neu se situen entre els 80 i els 150 centímetres de neu pols, i que les condicions meteorològiques dels propers dies seran favorables per a la pràctica dels esports blancs.



Per la seva banda, els snowparks preveuen la seva reobertura en molt bones condicions de cara al dissabte un cop s’hagin reconstruït els mòduls i salts després de les nevades intenses de l'última setmana. Grandvalira també destaca que les nevades han deixat un escenari immillorable per a la pràctica de disciplines com l'esquí fora pista i l'esquí de muntanya, i recorda que compta amb monitors especialitzats i guies de muntanya per progressar en aquestes modalitats.



Les estacions andorranes, en les primeres posicions en web 2.0

Un estudi de la Universitat de Lleida (UdL) ha analitzat l'aprofitament de les potencialitats d'Internet per part de les estacions d'esquí de l'estat espanyol i Andorra i conclou que la majoria d'elles haurien de millorar en l'aplicació de funcionalitats, sobretot en el comerç electrònic. I és que només el 49% dels 57 dominis analitzats permeten al client processos complets de compra en línia.

Les estacions andorranes estan entre els dominis que obtenen els millors resultats. Així, la primera posició la comparteixen Baquèira-Beret (Lleida), Astún (Osca), Grandvalira (Andorra), Sierra Nevada (Granada) i Vall de Núria (Girona). La segona és per a La Molina (Girona) i Vallnord (Andorra), mentre a la tercera s'ubiquen Valgrande-Pajares (Astúries) i Vallter 2000 (Girona). Les lleidatanes Espot Esquí i Port Ainé comparteixen el quart lloc.



La primera conclusió de l'estudi, liderat pel professor de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL, Eduard Cristóbal, és que hi ha camí per recórrer en la incorporació de funcionalitats web 2.0 com ara comentaris i valoració dels consumidors, implementació de blogs, la presència a les xarxes socials i, sobretot, el comerç electrònic. "Recomanen als gestors de les estacions que incloguin millores als seus webs tenint en compte tots aquests aspectes, perquè una presència eficaç a Internet els permetrà augmentar el nombre de visites i de reserves", explica Eduard Cristóbal.