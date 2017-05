La 9a Diada Esportiva de la Gent Gran espera aplegar 250 persones

El proper dia 11 de maig se celebrarà la novena edició de la Diada Esportiva de la Gent Gran, organitzada pel ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. Aquesta activitat està adreçada a tota la població de més de 65 anys, tant del Principat com de la Seu d’Urgell, i el seu objectiu és promoure l’activitat física, l’esperit esportiu i la convivència. Per aquesta novena edició s’espera la participació de 250 persones.

Enguany, com a novetat, s’ha volgut vincular aquesta activitat amb el Dia de l’Esport per a Tothom, organitzat pel departament d’Esports del Govern, el pròxim 21 de maig. Per aquest motiu, en el moment de formalitzar la inscripció a la 9a Diada Esportiva de la Gent Gran, els interessats que ho han volgut també s'han apuntat a la cursa popular del 21 de maig.

Per a la preparació d’aquesta diada esportiva, s’ha comptat amb la implicació de tots els comuns, el departament d’Esports del Govern, l’ajuntament de la Seu d’Urgell, i la Federació de Gent Gran d’Andorra.

La 9a edició de la Diada Esportiva de la Gent Gran se celebrarà al Centre de Tecnificació d’Ordino. L’acte inaugural tindrà lloc a les 9.30 hores, i les activitats que es duran a terme són diverses, com el ioga, un circuit de multiactivitats, i una caminada pels voltants d’aquest centre.

Després de les activitats tindrà lloc un dinar a l’hotel Coma d’Ordino amb tots els participants i acompanyants. A la tarda, a les 15.30 hores, s’oferirà una classe de salsa i zumba per finalitzar la diada.