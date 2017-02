La dona de Cierco diu que no ha amenaçat ni Martí ni Saboya

La dona del president del consell d’administració de Banca Privada d’Andorra (BPA) en el moment de la intervenció, Higini Cierco, va rebutjar ahir la pena proposada per la batlle en el procés d’ordenança penal per les presumptes amenaces al cap de Govern, Antoni Martí, i al titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que hauria fet a través de l’enviament de missatges de WhatsApp.

Així, segons van confirmar fonts properes al cas, Carmen Martínez es va oposar a la pena plantejada en considerar que els missatges, en els quals manifestava la seva preocupació per la situació creada arran del cas BPA, no eren constitutius de cap mena de delicte. Davant d’aquest fet, ara caldrà iniciar el procés ordinari de la causa, que haurà de determinar el sobreseïment del cas, tal com va demanar ahir la defensa de Martínez, o l’obertura de judici, en el qual haurien de declarar el cap de Govern i el ministre d’Afers Exteriors.

El ministeri fiscal va sol·licitar per a la dona de Cierco una pena de sis mesos de presó condicional pels delictes d’amenaces, injúries i tràfic d’influències, una petició a la qual es va afegir el lletrat de Martí i Saboya, que a més a més va demanar una compensació de 12.000 euros per danys morals. La batlle, que va refusar el delicte d’injúries, va proposar un mes d’arrest nocturn condicional pels altres dos.