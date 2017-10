La Federació de la Gent Gran retreu al Consell que viu en una “bombolla”

La Federació de la Gent Gran va arremetre contra el Consell General ja que considera que no coneix la realitat de la societat i per tant els problemes que viu la població no troben una solució en les lleis que allà s’aproven. El president de la federació, Simó Duró, va lamentar que “el poder legislatiu sembla que estigui en una bombolla” i ho va atribuir al fet de trepitjar poc carrer i de viure “massa tancats i en funció del que tenen”. Així va indicar que els problemes d’Andorra s’entenen “si vas a Prada Ramon, si vas amb els cotxes de línia, si vas als clubs”.

Aquesta situació fa que qüestions com les magres pensions que reben alguns dels jubilats perquè “l’amo cotitzava poc” segueixin sense resoldre. La gent gran reivindica que es faci justícia en aquests casos ja que és una qüestió de “drets humans”. Així mateix considera que la tretzena paga seria “un plus”, però recorda que aquesta reivindicació la van fer per primer cop amb Marc Forné i “ja han passat tres caps de govern i encara som al mateix punt”. Duró també va reiterar la demanda del tercer pagador per a tots els assegurats.

Amiguisme

Duró va ser molt crític amb el funcionament de l’administració. I fins i tot va denunciar casos d’amiguisme. D’aquesta manera va exposar que “tenim la impressió que de vegades s’ajuden persones que no s’haurien d’ajudar” per part “del funcionariat i les autoritats”. Fins i tot exposa que hi ha mandataris que donen ordres a funcionaris, encara que no estiguin sota la seva dependència. També van dir conèixer casos de ciutadans que per obtenir ajudes han anat a trobar “certs estaments” i que un cop allà “han trobat alguna persona que coneixen i els ha dit: vine que ho arreglarem”. Davant d’aquest fet va exclamar que “això no pot ser” i que “s’ha de ser equitatiu” al mateix temps que va demanar que es passi bé el “sedàs” a tota la informació. Duró va fer aquestes declaracions en el marc de la 15a assemblea general de la federació.

Denúncia de presumpta estafa a sis jubilats per una pòlissa d’assegurança

Des de la Federació de la Gent Gran també es va denunciar el cas de sis persones que han estat víctimes d’una presumpta estafa per part d’entitats asseguradores. Segons va explicar Duró, totes aquestes persones havien contractat una pòlissa d’assegurança per a la jubilació que cobria les despeses mortuòries. Creien que en morir obtindrien la part de les aportacions que es destinarien a sufragar el funeral així com la resta del capital. En un cas, en complir 65 anys, però, el banc amb qui s’havia contractat la pòlissa va informar a l’assegurat que només se li cobriria l’enterrament mentre que en un altre cas aquest mateix anunci es va fer en complir 70 anys l’assegurat. Els afectats estan valorant posar en coneixement de la justícia els fets.

Per altra banda, des de la federació es va demanar al Govern que asseguri els controls per casos de ludopatia i evitar així que persones que reben una ajuda es gastin els diners al bingo o al bar. Duró va explicar que han tingut cinc denúncies de familiars per aquesta qüestió. La solució passaria perquè per ordre judicial només es facilités als afectats els diners justos per cobrir les seves necessitats, diuen.

Proposta per les pensions de viduïtat, aquest any

El Govern rebrà abans de finals d’any un informe de la CASS amb una proposta per revisar les pensions de viduïtat. Així ho va anunciar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va recordar que en el debat de política social al Consell General ja va obrir la porta a introduir-hi canvis, tenint en compte que els requisits actuals per accedir-hi (com són un mínim d’anys cotitzats o un mínim d’anys abans de la mort del cònjuge) condueixen a “situacions injustes”. Espot va explicar que ja n’ha parlat amb el director general de la CASS, que s’ha mostrat obert a revisar aquests requisits.