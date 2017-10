La música serà la protagonista de la 8a edició del Dia Vivand

La música serà el fil conductor de la 8a edició del Dia Vivand que tindrà lloc aquest dissabte 14 d’octubre. La jornada comptarà amb l’actuació del grup espanyol Miss Caffeina, activitats per als infants de la mà del Museu Thyssen Andorra i el ball en una pista interactiva de 24 metres quadrats. Com cada edició es farà un sorteig entre les persones que facin una compra superior a 20 euros. El premi serà un viatge a Londres per a dues persones i amb entrades per veure el musical ‘Thriller live’. El Dia Vivand s’ha organitzat conjuntament entre el comú d’Escaldes-Engordany i l’Associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i Travesseres. Precisament, la presidenta d’aquesta associació, Susagne Venable, ha reconegut que la situació política a Catalunya ha provocat una davallada en les vendes, especialment entre setmana.

Les dècades musicals que han fet història, com els anys 50, 60, 70 i 80, estaran presents a l’avinguda Carlemany i Travesseres a la 8a edició del Dia Vivand. Hi actuaran deu grups musicals, dues escoles de ball andorranes i quatre DJs amb la presència destacada del grup espanyol d’'indie' i pop Miss Caffeina, una aposta de Hard Rock Cafè Andorra que, segons ha explicat el seu representant, David González, vol portar artistes i conjunts destacats al Principat. A més, els visitants podran fer-se fotos amb els elements iconogràfics més destacats de cada època i podran ballar en una pista interactiva de 24 metres de llarg. També s’han preparat activitats per als infants que aniran de la mà del Museu Thyssen Andorra, que s’afegeix al projecte.

En aquesta edició es tornarà a fer un sorteig entre les persones que efectuïn una compra superior a 20 euros. El premi és un viatge a Londres per a dues persones i amb entrades per veure el musical ‘Thriller live’, un tribut a Michael Jackson. El sorteig serà digital i els participants hauran de donar les seves dades a la vela instal·lada a la plaça Coprínceps.

El Dia Vivand arriba envoltat d’una certa incertesa per la situació política que es viu a Catalunya, com ha reconegut Susagne Venable, presidenta de l’Associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i Travesseres. “He parlat amb alguns comerciants i han patit una davallada en les vendes, especialment entre setmana”. Aquesta associació i el comú d’Escaldes-Engordany són els organitzadors del Dia Vivand, que tindrà lloc aquest dissabte 14 d’octubre de les 10 del matí a les 10 de la nit.