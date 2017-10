La nova imatge de Meritxell i dels Serradells, les sorpreses de la Fira

La Fira d’Andorra la Vella arriba a l’edició trenta-nou com “el primer esdeveniment a nivell de concentració de visitants i de participants”, va dir ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. Els propers dies 27, 28, i 29 d’octubre se celebra aquest acte que vol repetir l’assistència de l’any passat amb aproximadament uns 70.000 visitants i que aquest any estarà centrat en l’estand del comú d’Andorra la Vella. Allà s’hi projectarà un muntatge a nivell d’imatge de com quedaran els dos projectes estrella que porta endavant l’equip de Marsol. Es tracta de la remodelació de l’Avinguda Meritxell i de la nova façana i rehabilitació de l’edifici dels Serradells.

El nou estand del comú de la capital, que costarà 22.000 euros, només pel que fa a la fisonomia de l’espai, tindrà una part on s’exposarà el nou mobiliari urbà que hi haurà a l’avinguda Meritxell. Un banc, un tòtem, el mateix paviment, així com la paperera i altres elements que formaran part del nou disseny de l’eix comercial seran exposats juntament amb imatges projectades que descobriran com quedarà aquesta nova avinguda.

Aquestes imatges només les han pogut veure prèviament els membres de les associacions de comerciants i de propietaris de l’avinguda Meritxell, segons va manifestar Marsol.

Per la part delS Serradells també s’exposaran imatges de quina serà la nova cara de l’edifici. Unes obres de remodelació de la façana del complex esportiu que costaran al comú 2,8 milions d’euros, un milió menys del que es tenia previst inicialment.

En total, la inversió que farà el comú per a la celebració d’aquesta 39a edició de la Fira serà més de 310 mil euros, 100 mil euros dels quals es recuperaran amb la venda dels espais dels expositors.

En total són uns 200 expositors els que es distribueixen en uns 10.000 metres quadrats de zona expositiva. Unes xifres similars a les de l’any passat. En la part comercial, segons va explicar Mònica Codina, consellera de Promoció Turística i Comercial, hi hauran 74 expositors, entre els quals també s’hi compten els de la part de productes agrícoles i gastronòmics. A la part de la Fira de les associacions hi hauran unes 44 entitats representades, sis menys que l’any passat, “però no per això menys participació perquè d’altres s’han establert a la part dels espais exteriors”, va dir el cònsol menor, Marc Pons.

Codina va explicar que així com els altres anys s’han quedat expositors fora amb llista d’espera, aquest any no ha estat així. La consellera de promoció turística també va recordar el mercat artesanal que comptarà amb una seixantena de parades i que s’establirà com en altres llocs al passeig del riu, cosa que donarà continuïtat al recinte firal per la part exterior.

Pel que fa als preparatius de la gran carpa, la cònsol major va assegurar que aquest any no hi haurà problemes perquè hem canviat d’empresa i va recordar que els problemes de la passada edició “vam fer que ens replantegéssim d’anul·lar la fira l’any passat”.

Aquest any la inauguració s’avança una hora, a les 10 hores del proper dia 27 perquè coincideix amb la Fira del Bestiar i després de la inauguració les autoritats comunals aniran al lliurament de premis de la Fira del Bestiar.