La Pobla de Segur i Durro inicien una nova temporada de falles

La Pobla de Segur, al Pallars Jussà, i Durro, a l’Alta Ribagorça, han donat el tret de sortida a la temporada de falles. La festa de la Pobla de Segur, que es remunta a fa més de 70 anys, va comptar amb 160 joves. És una tradició que es fa en honor a la Verge de Ribera, patrona de la localitat.

Els fallaires, quan es va fer fosc, van començar a baixar des de la muntanya de Santa Magdalena. En arribar al poble, les pubilles els esperaven amb un ram de flors i un traguet de vi. A continuació, en parelles, van recórrer els carrers de la Pobla fins a la plaça de la Pedrera on han llençat la torxa a la foguera. Les falles del Pirineu van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO fa dos anys.

Les falles de La Pobla són diferents de les d’altres llocs del Pirineu, però en mantenen l’essència. El mànec és de fusta d’avellaner verda, recollida dels boscos humits de la Vall Fosca. La teia que crema és de pi sec, de soques caigudes de la reserva de Boumort. I la fusta es modela, i s’aferra amb claus, grampillons i filferro a la branca d’avellaner.

El poble de Durro va donar també, aquest dissabte a la nit, el tret de sortida a la temporada de falles de l’Alta Ribagorça que finalitzarà el 25 de juliol al poble de Llesp.

A Durro els fallaires van baixar de l’ermita de Sant Quirc i centenars de visitants els han esperat al poble, des d’on van gaudir de la serp de llum que fan les torxes en baixar per la muntanya. A prop del poble s’hi van reunir una trentena dels participants més joves. I és que a Durro les falles només les baixen la gent que a poc a poc va aprenent la tradició, edició rere edició.

A l’Alta Ribagorça, a les falles de Durro les segueixen les de Senet, Barruera, Boí, Casós, El Pont de Suert, Vilaller, i tanquen el mes de juliol als

pobles d’Erill la Vall, Taüll i Llesp. La reconeguda activitat arrelada a aquesta comarca comptarà aquest 2017 amb un fulletó informatiu dels “Camins de Foc” que es van estrenar l’any passat. Són una desena d’ itineraris senyalitzats per municipis fallaires per on s’encenen i es baixen les falles. Els recorreguts es poden fer durant tot l’any i estan adreçats a tots els públics. La intenció és que els visitants coneguin la

història de les falles, gaudeixin de la natura i es preservi la tradició.

Al Pallars Sobirà les més conegudes i amb més tradició són les d’Isil, a Alt Àneu, i les d’Alins. Totes dues se celebren la nit de Sant Joan. D’Alins destaca que qualsevol pot comprar la falla i baixar-ne una, per un recorregut curt i senzill.