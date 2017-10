La segona cursa '1609 metres de Halloween' espera arribar als 500 participants

Després de la bona acollida que va tenir la primera edició, on hi van participar prop de 400 persones, el comú d'Escaldes-Engordany i els Amics de l'Atletisme d'Andorra organitzen, el diumenge, 5 de novembre, la segona cursa '1609 metres de Halloween'. La prova, que no és competitiva, està pensada per a tota la família. L'objectiu és que els participants vagin disfressats i passin una tarda divertida i distesa tot fent esport, a més de recordar els ésser estimats que ja no hi són. Des de l'organització esperen arribar, enguany, als 500 inscrits. El conseller d'Esports, Jordi Vilanova, s'ha mostrat satisfet perquè, tot i ser la segona edició, han doblat el nombre de patrocinadors.

El recorregut, de 1609 metres, passarà per diversos carrers de la parròquia: la sortida serà des del carrer dels Veedors direcció a Vivand, per acabar, de nou, al carrer dels Veedors. Prèviament, al mateix carrer, es disputarà la cursa de 100 metres per als infants. Les inscripcions es poden fer, des d'aquest dimecres, al secretariat d'Esports al Prat del Roure i a la pàgina web, a la Llar de jubilats i a l'Espai jovent. El mateix dia de la cursa també es faran inscripcions. El conseller d'Esports, Jordi Vilanova, ha anunciat en roda de premsa que ha fet arribar una carta a l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per convidar tots els alumnes a la cursa, assumint personalment el cost de les inscripcions.

Com l'any passat, tota la recaptació que s'obtingui amb les inscripcions es destinarà a l'Associació Marc G.G. que, entre altres tasques, es dedica a recolzar i donar suport a tots aquells pares que han patit la pèrdua d'un fill. La presidenta de l'entitat, Rosa Galobardes, ha apuntat que la cursa porta el lema 'Corro per tu', per recordar les persones properes que ja no hi són. I com l'any passat, l'associació repartirà globus entre els participants, perquè al final de la cursa els puguin enlairar al cel i demanar un desig.

A banda de la cursa, s'han programat diverses activitats de lleure des de primera hora de la tarda. Prèviament s'oferiran tallers de maquillatge al carrer dels Veedors. I després de la prova hi haurà les actuacions dels grups Liquid Dansa i TC Escola de dansa, a més d'una xocolatada amb coca per a tots els participants.