Les escoles de Tremp celebren la Setmana de la mobilitat sostenible

Per afavorir els hàbits saludables i reduir l’ús de vehicles, Tremp celebra un any més la Setmana de la mobilitat sostenible, del 18 al 22 de setembre. La iniciativa més visible és la de potenciar que els alumnes i les seves famílies utilitzin transports sostenibles com la bici o el patinet, o que simplement es desplacin a peu. Per fer-ho de la manera més segura i tranquil·la, la policia local limita el trànsit de vehicles de motor a l’escola Maria Immaculada en les hores d’entrada i sortida.

Aquestes limitacions de trànsit a l’entorn de l’escola es repeteixen anualment amb motiu de la Setmana de la mobilitat sostenible i puntualment en altres ocasions al llarg del curs escolar. Des dels centres s’ha demanat als pares que no acompanyin els nens amb cotxe per promoure els mitjans de transport nets.

Per garantir la seguretat i la continuïtat de la iniciativa i perquè no es limiti a aquesta setmana, s’està estudiant la possibilitat de fer-la permanentment, tal com es fa la vigilància dia a dia, sigui per part de la policia local o dels mossos d’esquadra, en els horaris d’entrada i sortida dels centres.

Amb aquesta iniciativa a les escoles es pretén conscienciar els nens i tota la ciutadania en general de la necessitat de reduir l’ús dels vehicles i fomentar els desplaçaments a peu i amb mitjans de transports ecològics, com bicicletes, patinets o patins.

A més de la recomanació a les famílies de fer els trajectes a l’escola sense cotxe aquests dies, els centres volen convidar pares i fills a reflexionar plegats sobre aquesta qüestió i veure com cadascú pot posar el seu gra de sorra per reduir la contaminació, millorar la salut i contribuir a fer una ciutat més agradable per a tothom.

Els alumnes, l’any passat, es van dedicar a fer observació de camp per comprovar el volum de cotxes que duien els escolars al centre. Les dades van evidenciar que una setmana normal el volum de vehicles és molt superior a la gent que va a peu, i el més sorprenent va ser que és la gent que viu relativament a prop de l’escola la que més utilitza el cotxe. Amb aquestes dades a la mà es va decidir potenciar de manera decidida la Setmana de la mobilitat sos­tenible.