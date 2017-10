Les proves del Territori Special apleguen més de 500 esportistes

Més de 500 esportistes han competit entre Andorra la Vella i la Seu d’Urgell en diferents disciplines durant el cap de setmana. A Andorra la Vella van tenir lloc les proves d’atletisme, amb 177 esportistes, i el futbol sala va comptar amb la presència d’equips com Special Olympics Mònaco i de diverses comunitats autònomes espanyoles. L’equip de Mònaco es va endur la victòria, en segona posició va quedar Catalunya, mentre que Andorra va ser la tercera classificada. A la Seu d’Urgell hi van competir prop de 300 esportistes: en ciclisme una trentena, petanca amb 233 participants i bàdminton amb 38.

El Territori Special ha estat el primer tast per a esportistes i organització per tal que l’any vinent els Jocs siguin un èxit absolut. El cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va voler remarcar el repte organitzatiu que suposa una doble seu pels Jocs, però que és “una única candidatura que, no en tenim cap dubte, enriqueix la celebració d’aquests Jocs tan especials”. Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va destacar que els “propers Jocs Special Olympics seran els millors de la història”, i que la localitat de la Seu d’Urgell es bolcarà en l’esdeveniment.

La primera etapa dels Jocs Special Olympics 2018 va finalitzar amb l’acte de cloenda del Territori Special Andorra la Vella-la Seu d’Urgell 2017 al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell, on es va descobrir el logotip dels Jocs Special Olympics 2018. Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya, va presentar la imatge, que vol “mostrar tots els elements que uneixen els dos territoris”, recollia l’organització de l’esdeveniment en un comunicat.