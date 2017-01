Les últimes nevades animen les reserves de cara al mes de febrer

Les nevades que van tenir lloc a principis de la setmana passada han animat les reserves de cara al mes de febrer. Així ho van confirmar ahir des del sector hoteler i els dominis esquiables, que van assenyalar que es preveu una elevada afluència els caps de setmana del mes que ve, però sobretot per Carnaval. Segons va explicar el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, després de la neu que va caure al Principat s’ha notat un increment de les reserves per als caps de setmana de febrer. També destaca l’última setmana del mes que ve, que coincideix amb les vacances de Carnaval que se celebren a França.

Ara espera que, “si hi ha sort”, com a mínim s’assoleixi l’ocupació registrada el mateix mes del 2016 o potser fins i tot es podrien superar aquestes xifres. El febrer de l’any passat es va arribar al 79,8%, xifra que va suposar un creixement del 7,43% respecte de l’any an­terior.

El president de la UHA va destacar que aquest darrer ha estat un cap de setmana “molt bo” gràcies a les nevades. L’ocupació a tot el país s’ha situat en el 82%. El dia de màxima afluència va ser dissabte, en què pràcticament es va fregar el ple amb ocupacions del 90% i 90% i escaig. Divendres va ser una mica més fluix, tal com passa normalment, i les ocupacions van rondar el 80%. Ara va explicar que els hotels de les parròquies altes, com són la zona de les Valls del Nord, el Pas de la Casa i Encamp, van rebre més clients que els ubicats a les zones centrals. El president de la UHA va remarcar que aquest és un fet normal durant la temporada d’hivern, en què els visitants aposten per allotjar-se ens establiments a peu de pista.

També des de Vallnord van destacar que aquest cap de setmana s’ha registrat una “gran afluència” gràcies a la Copa del Món d’esquí de muntanya, la Font Blanca 2017, però sobretot a les nevades que van tenir lloc al principi de la setmana passada. Així mateix, el domini esquiable va confirmar que s’estan rebent reserves sobretot de cara a Carnaval i va indicar que els caps de setmana de febrer també s’espera que siguin animats.

Pal-Arinsal i Ordino-Arcalís van poder obrir el cap de setmana amb el 100% de les pistes obertes i pràcticament la totalitat dels remuntadors operatius. Les darreres precipitacions van deixar més de 100 centímetres de neu.

Des de Grandvalira també es va informar que el domini esquiable rep 10.000 esquiadors diaris però dissabte la xifra va arribar a 17.000. En declaracions a ATV, el director comercial i de màrqueting, Alfonso Torreño, va explicar que, tot i que les pistes d’Andorra havien aguantat bé l’inici de la campanya d’hivern gràcies a la innivació, es començava a parlar de manca de neu. També va indicar que les nevades han incrementat les vendes per al febrer.