Mor Jaume Sansa, vicepresident del CSJ

Jaume Sansa, advocat i vicepresident del Consell Superior de la Justícia (CSJ), ha mort avui a la matinada. Els membres del CSJ s'han mostrat sobtats per la fatídica notícia, perquè just dimecres Sansa havia participat en el consell celebrat. El president del CSJ, Enric Casadevall, va afirmar que Sansa “últimament estava delicat” i que tenia prevista una visita amb un especialista mèdic a Barcelona. Casadevall va manifestar que, tot i que dimecres se’l veia cansat, Sansa “va participar en el debat com sempre”. El president del CSJ va assenyalar que la mort “ha sorprès” tots els membres del Consell. Casadevall va dir que Sansa “era un home constant en la feina i a qui li agradava discutir els temes amb caràcter, i mantenia l’habilitat de saber consensuar quan tocava”. Finalment, el president del CSJ va lamentar la mort i va remarcar que Sansa “ha fet una bona feina al Consell Superior de la Justícia”.