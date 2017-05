Onze agents de policia finalitzen el curs sobre protecció de personalitats

L'edifici administratiu de l'Obac d'Escaldes-Engordany ha acollit aquest divendres al matí la cerimònia de cloenda del curs de protecció de personalitats que efectius de la Policia Nacional espanyola ha impartit a onze membres del Cos de Policia d’Andorra.



Aquesta formació està basada en el coneixement teòric i pràctic de diferents estratègies de seguretat a aplicar per a una autoritat, l’estudi de riscos, l’elaboració de missions i intervenció per a la protecció de la personalitat, i fer front a amenaces directes. El curs ha estat impartit per dos inspectors i alhora professors coordinadors del centre d'actualització i especialització del Cos Nacional de Policia d’Espanya.



La formació s'ha desenvolupat en el decurs d’aquesta setmana, des del dilluns passat fins aquest divendres. Un total d’onze funcionaris entre comandaments i agents de policia, en els quals s’integren membres de la unitat de grups especialitzats, han seguit aquest curs emmarcat en la formació continuada dels policies. En la cerimònia de cloenda han estat lliurats els diplomes acreditatius al personal format.