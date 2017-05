Ordino acull una trobada de cooperació transfronterera de divuit parcs naturals

Durant dos dies, Ordino acull per primera vegada la trobada del projecte Green, un front comú de cooperació transfronterera entre divuit parcs naturals del Pirineu que abasta Andorra (amb el parc natural de la Vall de Sorteny), Catalunya, França, Navarra i el País Basc.

El conseller de Medi Ambient i Agricultura d’Ordino, Marc Pons, ha donat la benvinguda als tècnics aquest matí. Els veïns més pròxims que hi participen són el parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, els parcs naturals de l’Alt Pirineu o el parc natural regional dels Pirineus de l'Arieja. La iniciativa sorgeix per donar protecció a la gran quantitat d’espais naturals que hi ha al Pirineu i la necessitat de protegir-ne la biodiversitat.

Els tres grans blocs temàtics que tracta el comitè tècnic format per representants dels diferents parcs són les zones humides, els boscos i els espais oberts. Green ofereix un marc de cooperació a tots els agents implicats en la gestió i la conservació dels espais, una plataforma per al diàleg, l’intercanvi i la presa de decisions. Entre altres canals de difusió, es crearà una web que centralitzarà la informació dels parcs membres, amb una base de dades sobre el patrimoni natural que reculli la biodiversitat que es vol protegir i que sigui objectiu del projecte.