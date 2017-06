Ordino conjuga cultura i esport als cims de les seves muntanyes

L'estripagec és un "element cultural, simbòlic i històric" de la parròquia d'Ordino, tal com ha explicat la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Vanessa Fenés. Són estructures de ferro amb punxes que es penjaven a les finestres per estripar el gec (la jaqueta) dels lladres. El parc natural de Sorteny compta amb un homenatge a aquest element, amb el conjunt escultòric de Pere Moles de reproduccions fidedignes d'estripagecs de la parròquia. Des d'aquesta setmana, els estripagecs també es convertiran en elements icònics de sis dels cims més emblemàtics de la parròquia: el Casamanya, l'Estanyó, Font Blanca, la Serrera, Tristaina i el Cataperdís.

Les reproduccions dels cims són de mida més petita que les de Sorteny (1,40 metres d'alçada), també de Pere Moles, i contenen el nom del pic i l'alçada. És una manera de "donar a conèixer la part natural de la parròquia i també la seva història", ha exposat el conseller de Turisme i Esports del comú, Jordi Serracanta, a la vegada que es fa esport.

A més, i per animar tant a la gent del país com als turistes a pujar els cims, es garanteix un premi per als qui en coronin almenys cinc. Els que pengin a les xarxes socials cinc fotografies amb l'etiqueta #ordinoestripagecs, rebran com a obsequi uns braçalets commemoratius de la inicitiva.

El projecte 'Estripagecs al vent' (així se l'ha anoment), s'instal·larà aquest estiu i el concurs durarà fins que acabin les existències dels braçalets. Les escultures es quedaran de manera permanent.